Ένταση Πολάκη - Ζαχαριάδη

Η ανταλλαγή εσωκομματικών «πυρών» μεταξύ του Κώστα Ζαχαριάδη και του Παύλου Πολάκη, στο chat της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει πως η Κουμουνδούρου είναι ένα «καζάνι» που σιγοβράζει.

Η αφορμή δόθηκε μετά τη συμμετοχή του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε πάνελ στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη το βράδυ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας επιχείρησε να τον επιπλήξει για αυτά που θα έπρεπε να πει στον Άδωνι Γεωργιάδη που ήταν παρών στη συζήτηση, ως εκπρόσωπος του κόμματος, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να «σηκώνει το γάντι» αφήνοντας αιχμές για το πως έχει επιλέξει να κινηθεί τα τελευταία χρόνια.

