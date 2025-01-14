Βουλή - Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «Να αποδεσμευτούν από την ΑΑΔΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί μικροοφειλετών»

Την αποδέσμευση από την ΑΑΔΕ των τραπεζικών λογαριασμών μικροοφειλετών ζητούν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Όπως σημειώνουν, παραμονές εορτών η ΑΑΔΕ προχώρησε σε δέσμευση λογαριασμών χιλιάδων πολιτών, δεσμεύοντας ακόμη και λογαριασμούς μισθοδοσίας. Στην πλειονότητά τους, προσθέτουν, πρόκειται για μικρές οφειλές εκτός ρύθμισης, οι οποίες εξυπηρετούνταν ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Ακόμη και στις περιπτώσεις που έγινε ρύθμιση οφειλών εκ των υστέρων, η ΑΑΔΕ δεν αποδεσμεύει τους λογαριασμούς απαιτώντας να εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό.

Συγκεκριμένα ερωτούν:

Γιατί η ΑΑΔΕ παραμονές Χριστουγέννων προχώρησε σε ένα τέτοιο σκληρά αντικοινωνικό μέτρο;

Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει για να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί μικροοφειλετών προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ζωής, αλλά και στις απαιτήσεις της ρύθμισης εξόφλησης των οφειλών;

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

