Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ: Ας συνεργαστούμε κ. Ερντογάν καθοδηγούμενοι από ένα όραμα ειρήνης Πολιτική 19:56, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αγαπητέ κ. Ερντογάν, η παρανομία που απορρέει από την εισβολή, η επιθετικότητα και η χρήση βίας δεν μπορούν να αναγνωριστούν», υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος