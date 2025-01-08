Για τη στάση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σχετικά με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, μίλησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι ένα πρόσωπο συνθετικό με εθνικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να εκφράζει όλους τους Έλληνες πολίτες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

«Εμείς περιμένουμε να δούμε την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη», τόνισε σχετικά με το πρόσωπο το οποίο θα προτείνει ο πρωθυπουργός.

Στην ερώτηση των δημοσιογράφων «εσείς την κυρία Σακελλαροπούλου θα την ξαναψηφίζατε;», ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε:

«Εφόσον ήταν η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, θα την ξαναψηφίζαμε. Είναι ένα πρόσωπο, το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένως, ότι θεωρούμε ότι έχει μια αξιόλογη πορεία, το οποίο είναι κάτι που το έχει εκφράσει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εάν δεν προτείνει την κυρία Σακελλαροπούλου, αυτό θα οφείλεται προφανώς σε εσωτερικά του θέματα και θα πρέπει να πει δημόσια, τι είναι αυτό που χρεώνει και τον οδηγεί στον να μην ανανεώσει τη θητείας της κυρίας Σακελλαροπούλου».

Πηγή: skai.gr

