Για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, τα σενάρια για την Προεδρία της Δημοκρατίας και για τα νέα Ωνάσσεια Σχολεία, μίλησε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης.

«Ο Κώστας Σημίτης κυβέρνησε την Ελλάδα για 8 χρόνια, άφησε ιστορικό αποτύπωμα με κάποιες αιχμές, όπως η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ και η είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Βεβαίως η πλήρης ιστορική αποτίμηση θα γίνει από αρμόδια χείλη, δεν είναι για το εδώ και το τώρα» επεσήμανε αρχικά ο υπουργός, προσθέτοντας:

«Θυμάμαι πώς οι Αμερικανοί μιλούσαν για το παρελθόν και τους πρώην προέδρους τους με έναν συμπεριληπτικό τρόπο. Να γνωρίζουν δηλαδή οι Δημοκρατικοί έναν σπουδαίο Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, να γνωρίζουν οι Ρεπουμπλικανοί έναν σπουδαίο Δημοκρατικό πρόεδρο και να βλέπουν τα καλά και τα κακά στην κληρονομιά. Αυτό αφορά κι εμάς και το έχουμε εν μέρει κατακτήσει. Δηλαδή για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή δεν θα βρει κανείς πολλούς να μην πουν έναν καλό ιστορικό λόγο για τη σπουδαία του ιστορική παρακαταθήκη».

Ως προς το επεισόδιο σύγκρουσης του Άδωνι Γεωργιάδη με την Αφροδίτη Λατινοπούλου με αφορμή σχόλιο της δεύτερης για τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό, ο υπουργός εξέφρασε την αποστροφή του για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι διχάζουν στη ζωή επιλέγουν να διχάζουν και στον θάνατο για 15 λεπτά δημοσιότητας. «Υπάρχει ο όρος trash tv, υπάρχει και η trash πολιτική που ήρθε στο προσκήνιο τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προοδεύσουμε πάρα πολύ και να βγούμε από αυτό. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι στην trash πολιτική δεν πρέπει να γυρίσουμε ποτέ».

«Επιβεβλημένο η Αντιπολίτευση να μην εργαλειοποιήσει την εκλογή ΠτΔ»

Σε ερώτηση για την προεδρική εκλογή, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι αφορά την παραγωγή συναίνεσης, κάτι που όμως στην πορεία εργαλειοποιήθηκε από την Αντιπολίτευση. «Είμαστε στην τελική ευθεία, δεν έχει νόημα να μπούμε σε ονοματολογία ή σε περιγραφές, θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού. Είναι επιβεβλημένο η Αντιπολίτευση να μην εργαλειοποιήσει στις μικροκομματικές μυλόπετρες την προεδρική εκλογή».

Ως προς τα ζητήματα Παιδείας, χαρακτήρισε σπουδαία τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση για τα νέα σχολεία. «Θα αναπτύξουμε σχολεία σε περιοχές οι οποίες έχουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Θα πάμε σε υφιστάμενες σχολικές υποδομές, τα σχολεία αυτά όμως θα έχουν μια νέα θεσμική αρχιτεκτονική και σε αυτό το πλαίσιο θα πάμε σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα που θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα» τόνισε.

«Τα Ωνάσσεια Σχολεία θα μοιάζουν με τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, αλλά θα είναι ένας νέος τύπος σχολείου. Η ιδέα είναι να επενδύσουμε σε αυτήν την πολυτυπία, να μπορέσουμε να έχουμε στο σύστημα έναν πλουραλισμό. Όπως και στα υπόλοιπα σχολεία, έτσι κι εδώ σκοπός είναι οι νέες καινοτομίες να διαχέονται περισσότερο στο σύστημα εκπαίδευσης. Στα Ωνάσσεια οι καινοτομίες θα έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και της συνολικής επαγγελματικής διαδρομής τους, με πρόσθετες ώρες για ομίλους και πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Μιλάμε για 22 Γυμνα΄σια και Λύκεια, άρα για 11 περιοχές. Θα ξεκινήσουμε με κάποια τον Σεπτέμβριο φέτος και θα ολοκληρώσουμε του χρόνου

