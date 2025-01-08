Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Εξαιρέστε τις αμυντικές δαπάνες από τους δημοσιονομικούς κανόνες για να αναπνεύσουν οι οικονομίες

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα θέμα τεράστιας εθνικής και οικονομικής σημασίας. Την αλλαγή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων για τις αμυντικές δαπάνες, δηλαδή, οι δαπάνες αυτές να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών στόχων.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής τονίζει ότι “η Ευρώπη ζητάει μεν να μην υπάρχουν υπερβολικά ελλείμματα, αλλά από την άλλη προωθεί την αναβάθμιση των σχεδίων άμυνας, που φυσικά επηρεάζουν τα δημοσιονομικά μεγέθη. Οι δαπάνες της Ελλάδας είναι τεράστιες λόγω των γνωστών απειλών από την Τουρκία, ενώ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες, έως μηδαμινές”.

Η ερώτηση του Γιώργου Αυτιά έχει ως εξής:

Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αλλάξει δραματικά τις διεθνείς συνθήκες ασφαλείας, με αποτέλεσμα η αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης να έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι απαιτούνται πρόσθετες αμυντικές επενδύσεις ύψους περίπου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη δεκαετία. Οι αμυντικές δαπάνες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η Ελλάδα λόγω του κινδύνου από την Ανατολή, είναι μια από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δαπανούν περίπου 3% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεπάγονται περιορισμούς στον εθνικό δημοσιονομικό χώρο. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλισθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η διπλή μετάβαση αλλά και αύξηση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, απαιτούνται παρεμβάσεις άμεσα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα στηρίξει την υλοποίηση ευρωπαϊκών αμυντικών έργων, όπως το πανευρωπαϊκό σύστημα αεράμυνας που προτείνουν Ελλάδα και Πολωνία;

2. Θα αλλάξουν οι δημοσιονομικοί κανόνες όσον αφορά την άμυνα; Δηλαδή, θα ενισχυθεί το ειδικό καθεστώς των δαπανών άμυνας και ασφάλειας στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, με την εξαίρεσή τους από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών στόχων;

3. Θα στηρίξει με χρηματοδοτικά μέσα την κάλυψη των ευρωπαϊκών επενδυτικών αναγκών σε άμυνα και ασφάλεια; Τέτοια όργανα μπορούν να βασιστούν στην επιτυχή λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.