Για τις 4 Αύγουστου, μόλις σε ένα μήνα, ορίστηκαν οι εκλογές στη Χειμάρρα, μετά την καθαίρεση του Φρέντη Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές.

Πράξη εκβιασμού χαρακτηρίζουν τον ορισμό των εκλογών τόσο σύντομα τα στελέχη της Ομόνοιας. Τον αποδίδουν στην ανάγκη του Έντι Ράμα να τους αιφνιδιάσει.

Για παζλ μεθοδεύσεων ώστε να μην αναλάβει καθήκοντα δημάρχου Χειμάρρας κατηγορεί τον Αλβανό πρωθυπουργό ο Φρέντης Μπελέρης σε δήλωση μετά την καθαίρεσή του από την αλβανική κεντρική εκλογική επιτροπή στα Τίρανα.

«Το σχέδιο του ήταν εξαρχής να μην μπορέσω να αναλάβω τα καθήκοντα μου ως εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας» σημειώνει για τον Ράμα ο κ. Μπελέρης.

«Χρειάστηκε η παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας για ολόκληρους μήνες, χρειάστηκε επίσης η παραβίαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, η καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατικής αρχής με την «κατάληψη» που ακολούθησε στον Δήμο Χειμάρρας» τονίζει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.



Διαμηνύει ωστόσο, ότι «ο δίκαιος αγώνας μας θα συνεχιστεί».

Αναλυτικά η δήλωση Ευρωβουλευτή ΝΔ, Φρέντη Μπελέρη



«Το παζλ μεθοδεύσεων -που εμπνεύστηκε και εκτέλεσε από την αρχή έως το τέλος ο κ. Ράμα- ολοκληρώθηκε σήμερα. Το σχέδιο του ήταν εξαρχής να μην μπορέσω να αναλάβω τα καθήκοντα μου ως εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας.



Για να γίνει αυτό χρειάστηκε η πραξικοπηματική σύλληψή μου, μια δίκη-παρωδία, με μάρτυρα κατηγορίας που ομολόγησε ότι πληρώθηκε από την αλβανική αστυνομία για να ψευδομαρτυρήσει, μια δικαστή που έχει απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα λόγω πλαστογραφίας εγγράφων και μια διορισμένη και όχι κληρωθείσα πρόεδρο του Εφετείου.



Χρειάστηκε η παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας για ολόκληρους μήνες, χρειάστηκε επίσης η παραβίαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, η καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατικής αρχής με την «κατάληψη» που ακολούθησε στον Δήμο Χειμάρρας.



Στο Δήμο, όπου νίκησε η Δημοκρατία και στη συνέχεια -δυστυχώς- εκμαυλίστηκε στον ύψιστο βαθμό.



Αποκορύφωμα είναι ότι μου δόθηκε διοικητική άδεια να παρευρεθώ στην ανακοίνωση της απόφασης καθαίρεσης μου, ενώ δεν μου δόθηκε αντίστοιχη άδεια για να ορκιστώ Δήμαρχος, δημιουργώντας επικίνδυνο δεδικασμένο για τους δημοκρατικούς θεσμούς.



Ωστόσο, ο δίκαιος αγώνας μας θα συνεχιστεί. Το οφείλουμε στους Χειμαρριώτες, το οφείλουμε στους Έλληνες, το οφείλουμε όμως και στους Ευρωπαίους πολίτες. Σε όσους, δηλαδή, δεν δέχτηκαν ποτέ εκπτώσεις στο κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία».



"Ερωτήματα για το κράτος δικαίου στην Αλβανία"

Την καθαίρεση του Φρέντη Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές καυτηριάζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «καινοφανή πρακτική και την προαναγγελθείσα κατάληξη μίας διαδικασίας με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου».

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει εκ νέου την υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δοθεί άμεσα η δυνατότητα στον κ. Μπελέρη, εκλεγμένο πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρίσταται στις εργασίες του, αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του στις 16 Ιουλίου στο Στρασβούργο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών



«Η σημερινή απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Αλβανίας για έκπτωση του Φρέντι Μπελέρη χωρίς καν να έχει πριν ορκιστεί Δήμαρχος Χειμάρρας συνιστά καινοφανή πρακτική και την προαναγγελθείσα κατάληξη μίας διαδικασίας με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου.



»Η Ελλάδα είχε εγκαίρως εκφράσει την έντονη ανησυχία της για τη στέρηση του τεκμηρίου αθωότητας, την ακεραιότητα της αποδεικτικής διαδικασίας, την απαγόρευση ορκωμοσίας και τη δυσανάλογη ποινή που επιβλήθηκε, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι ο Δήμος Χειμάρρας διοικείται για ένα έτος από μη νομιμοποιημένα πρόσωπα.



»Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει εκ νέου την υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δοθεί άμεσα η δυνατότητα στον κ. Μπελέρη, εκλεγμένο πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρίσταται στις εργασίες του, αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του στις 16 Ιουλίου στο Στρασβούργο».

