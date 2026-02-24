Χατζηδάκης: Βάζουμε τον πήχη ψηλά και το 2026 για ισχυρή ανάπτυξη

«H σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ έχει σκοπό να υπενθυμίσει σε όλους μας πως και το 2026 μας περιμένει πολλή δουλειά, με βάση τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες και την ανάγκη η πρόοδος που έχει σημειωθεί έως σήμερα στην οικονομία όχι απλά να διατηρηθεί, αλλά και να διευρυνθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην οικονομία μας και το διεθνές περιβάλλον, στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας βρίσκεται πλέον η ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που είναι ανθεκτική, ενεργοποιεί τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις και δημιουργεί προοπτική» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

«Πέρα από τη διατήρηση της μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η διαδρομή για να φτάσουμε εκεί περνάει μέσα από:

περισσότερες επενδύσεις και τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και στον παραγωγικό μετασχηματισμό, με ενίσχυση των δυναμικών και εξωστρεφών τομέων της οικονομίας,

συμπλήρωση και ολοκλήρωση των υποδομών και δικτύων που διασυνδέουν όλες τις περιοχές της Ελλάδας, και

παρεμβάσεις στήριξης των εισοδημάτων των νοικοκυριών και αποκλιμάκωσης του κόστους ζωής για όλους, λαμβάνοντας ειδικότερη μέριμνα και για κοινωνικές προκλήσεις, όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό και η στήριξη της περιφέρειας» ανέφερε.

Καταλήγοντας ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι σε αυτούς τους άξονες θα κινηθεί φέτος η δουλειά των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων, «ώστε στο τέλος της χρονιάς να μπορούμε και πάλι να απευθυνθούμε έντιμα στους πολίτες και να τους πούμε: «Το είπαμε, το κάναμε».

«Ο πήχης βρίσκεται ψηλά και όλοι μαζί θα καταφέρουμε να τον περάσουμε» τόνισε.



Ακολουθεί ο προγραμματισμός δράσεων των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026:

Τέσσερις Βασικές Προτεραιότητες

1. Ανάπτυξη και επενδύσεις

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ

Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας

Ολοκλήρωση Κτηματολογίου

Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο

Εφαρμογή των πρόσφατων διεθνών ενεργειακών συμφωνιών για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και το αμερικανικό LNG

Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία

Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης

Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 - 2030

Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας

2. Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικός Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός Export Credit Greece

Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026 (ΥΠΕΞ)

Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων - Δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες

Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου

Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034

Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory

Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων

3. Έργα υποδομής σε όλη τη χώρα

Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία

Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου

Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, 'Αραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη)

Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου

Ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας - Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου

Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών

Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση συμφωνημένου με την Ε.Ε. Σχεδίου Δράσης με 13 Έργα

Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Προσβάσιμες παραλίες: Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες

Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

4. Μέριμνα για το κόστος ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και στον δημόσιο τομέα

Έναρξη λειτουργίας Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή

Δημιουργία νέας ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών

Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)

Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση

Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ.

Υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της Περιφέρειας:

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ

Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες

Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές

Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

