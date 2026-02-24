Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Τουρκ στη Γενεύη - Στο επίκεντρο Ουκρανία και Γάζα

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών και του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Γεραπετρίτης Τουρκ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενεύη.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση, η συζήτηση εστίασε στην ελληνική υποστήριξη για την πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark