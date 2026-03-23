Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή

Η κυβέρνηση επέλεξε τη μέθοδο της απευθείας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και την κάρτα καυσίμων για τη βενζίνη, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι μειώσεις θα περάσουν στην τσέπη του καταναλωτή. Ενώ αν προχωρούσε σε παρέμβαση στον ΦΠΑ, αμφισβητείται αν η μείωση τιμής θα περνούσε στην αντλία - επεσήμανε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι για μια μέση κατανάλωση 70 λίτρων βενζίνης το μήνα, η επιδότηση που δίνεται από 1ης Απριλίου υπερκαλύπτει το επιπλέον κόστος της αύξησης στην τιμή που προήλθε από τη διεθνή κρίση. Συγκεκριμένα η επιδότηση καλύπτει το επιπλέον κόστος μέχρι να φτάσει η τιμή της βενζίνης στα 2,11 ευρώ. Ξεκαθάρισε επίσης, ότι τα μέτρα στήριξης θα εφαρμοστούν ανεξαρτήτως διεθνών εξελίξεων, διότι ακόμη και στην περίπτωση που ο πόλεμος τελειώσει άμεσα, επιπτώσεις στην οικονομία και την αγορά θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν.

Εξάλλου, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η κρίση να συνεχιστεί, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Θα δούμε πρώτα απ' όλα στα τέλη Απριλίου, όταν θα βγουν τα στοιχεία για το 2025 το δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει. Πήραμε και το μέτρο που ανακοινώθηκε σήμερα για την επιπλέον φορολόγηση του τζόγου, για να υπάρχει κι από εκεί ένα 'μαξιλάρι'. Επομένως, μια πρώτη δυνατότητα βοήθειας επιπλέον, ναι, την έχουμε. Και από εκεί και πέρα, αν το πράγμα χειροτερέψει και βρεθεί εκτός ελέγχου, πιστεύω βαθύτατα ότι οι eυρωπαϊκές χώρες θα συντονιστούν. Θα υπάρξουν περισσότερα περιθώρια ευελιξίας και θα δράσουμε αναλόγως. Αλλά πάντως, πάμε με μια λογική νοικοκυριού και προβλεψιμότητας. Όσο περισσότερο μπορεί να έχει κανείς να κάνει προβλέψεις σε αυτήν την εξαιρετικά ιδιότυπη κατάσταση. Δεν ήρθαμε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Πήραμε κάποια μέτρα σε σχέση με την αισχροκέρδεια, τα ανακοινώσαμε πριν από λίγο καιρό, με το πλαφόν το οποίο θέσαμε. Σήμερα προχωρήσαμε στα μέτρα για τα καύσιμα, τα λιπάσματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και είμαστε εδώ και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, συντονιζόμενοι με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ακόμη, ότι αν η κατάσταση κρατηθεί σε ένα λογικό πλαίσιο, δεν θα επηρεαστεί ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για νέες μειώσεις φόρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, οι οποίες έτσι κι αλλιώς αφορούν τον δημοσιονομικό χώρο του 2027. «Αν πάλι δεν κρατηθούν σε ένα λογικό πλαίσιο, τότε, όπως σας είπα, πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία από τη πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσέθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τέλος, ότι η κυβέρνηση κινήθηκε πολύ γρήγορα σε όλους τους τομείς. «Και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, η χώρα έχει ισχυρές συμμαχίες. Και στο επίπεδο της άμυνας, είδατε τις κινήσεις που κάναμε στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, τη σοβαρή και στιβαρή παρουσία που έχουμε. Και στην οικονομία, επίσης, κινούμαστε με αυτό το πνεύμα. Της ταχύτητας, αλλά και της σοβαρότητας. Και αυτό χρειάζεται διπλά και τριπλά στις κρίσεις».

Πηγή: skai.gr

