Στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε σχετικά με το κυβερνητικό πακέτο μέτρο για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.

«Είπαμε εξαρχής ότι πρέπει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και αυτός να παρασύρει και τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία. Είμαστε μία από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αντιστοιχεί σε 0,70 ευρώ το λίτρο, ενώ ο κατώτατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι γύρω στα 0,39 ευρώ και ο μέσος όρος στα 0,53 ευρώ. Εμείς προτείνουμε να πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για όσο διαρκεί αυτή η κρίση» σημείωσε.



Ενώ παίρνοντας αφορμή από το γεγονός ότι στη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης υπάρχει και αυτό της έκτακτης εισφοράς που ως φιλοσοφία ο κ. Μητσοτάκης απέκρουε δημόσια ως λαϊκισμό, ο κ. Ανδρουλάκης πέταξε το γάντι: «Αν άλλαξε άποψη ο κ. Μητσοτάκης και θεωρεί τώρα σωστή την έκτακτη εισφορά, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα φέρουμε στη Βουλή πρόταση να υπάρξει έκτακτη εισφορά και για τις τράπεζες για τα φετινά τους κέρδη, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν ακόμη περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Αναφερόμενος στην αυριανή του συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αυτήν τη στιγμή, έχουμε έναν πρόεδρο στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποφασίζει και διατάζει, δεν συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που εμείς πρέπει να έχουμε μια τέτοια επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ευρώπης λόγω πρωτοβουλιών μιας χώρας η οποία είναι θωρακισμένη από δύο ωκεανούς. Γι’ αυτό, πρέπει η Ευρώπη να σηκωθεί και να δείξει το ανάστημά της. Υπάρχουν δυνάμεις, οι οποίες, δυστυχώς, λόγω έλλειψης συνεννόησης αδρανούν. Πρέπει, λοιπόν, αυτή η αδράνεια να σταματήσει. Και αυτό θα πω αύριο και στον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον απόηχο της χθεσινής του ανοικτής επιστολής προς όλους τους Δημόσιους Αξιωματούχους που ήταν στόχοι του predator, εξήγησε ότι «τους καλώ να προστατεύσουν την ίδια τη Δημοκρατία, διότι ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και τον ελληνικό λαό, το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια. Εδώ, λοιπόν, έχουμε μία απόφαση η οποία καταδίκασε ένα παρακράτος, που είχε παγιδεύσει τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ είχε παγιδεύσει τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Εγώ, λοιπόν, έκανα το χρέος μου. Τους καλώ ως ζήτημα πατριωτικής ευθύνης και εθνικής ασφάλειας να κάνουν και αυτοί το χρέος τους και να τιμήσουν τον όρκο τους. Περιμένω τις πράξεις τους. Η επιστολή μου είναι καθαρή και είναι ένα μήνυμα να μην ξανασυμβεί στην πατρίδα μας τίποτα ανάλογο».



Και πρόσθεσε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει αποκτήσει μία πολύ μεγάλη ανοχή σε άθλιες πρακτικές, άθλιες συμπεριφορές, που πραγματικά προσβάλλουν τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού. Το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με την ιστορία που έχει, μπορεί να δεχθεί αυτές τις συμπεριφορές; Έχει τόσο πολύ μεταλλαχθεί; Έχουν τόσο πολύ μεταλλαχθεί που μπορεί το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή να δεχθεί τέτοια αλλοίωση από το κλειστό σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη;»

Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι προ ολίγων ωρών παρέλαβε καθαρογραμμένη την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

«Είναι 2.000 σελίδες. Ήδη έχουμε δει κάποια στοιχεία. Θα τη μελετήσουμε και θα πάρω νέες νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Συνεχίζω τον αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μόλις τη μελετήσουμε θα πάμε σε νέα εξεταστική επιτροπή».

«Σε αυτήν τη φάση της υπόθεσης, θα διαμορφωθούν δύο όχθες. Αυτοί που υπηρετούν την πατρίδα, τον λαό και το δημόσιο συμφέρον και αυτοί που μπροστά στην εξουσία και την καρέκλα σιωπούν. Θα μας κρίνει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός για το σε ποια όχθη θα σταθεί ο καθένας και με τι όρους», συμπλήρωσε με νόημα.



Ερωτηθείς για την δίκη των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «είναι απόλυτη ευθύνη του υπουργείου η εύρυθμη διεξαγωγή της δίκης. Η εικόνα που είδαμε σήμερα, είναι ντροπιαστική. Ντροπιάζει το υπουργείο και την κυβέρνηση, η οποία άλλα έλεγε και άλλα βλέπουμε». Ενώ απαντώντας στο αν θα μπορούσε να είναι λόγος να ζητηθεί η παραίτηση Φλωρίδη, τόνισε: «Ο κ. Φλωρίδης δεν παραιτήθηκε σε άλλα πράγματα, νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα; Εδώ δεν παραιτήθηκε όταν τα βρήκαν με τον κ. Βελόπουλο κάτω από το τραπέζι για να αλλάξουν και να διαβρώσουν τη σύνθεση στην ΑΔΑΕ. Τι συζητάμε τώρα; Δεν παραιτήθηκε σε άλλες περιπτώσεις, που έλεγε στη Βουλή ψέματα για αποφάσεις που δεν υπήρχαν ποτέ. Εδώ είπε στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν χαλκευμένα του σταθμάρχη και εννοούσε αυτά που υπήρχαν στη δικογραφία, ενώ εγώ πήγα στον Άρειο Πάγο για αυτά που είχε βάλει ένα φιλικό τους μέσο που ήταν χαλκευμένα, πέντε ώρες μετά την τραγωδία. Δηλαδή, μας κορόιδευε, κορόιδευε έντεκα εκατομμύρια Έλληνες λέγοντας τελείως διαφορετικά πράγματα. Και νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα;»



Ως προς τα πολιτικά δεδομένα, επισήμανε ότι αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί σταθερότητας, ισοδυναμεί με στασιμότητα: «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και σηκωθεί το χαλί, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη. Όχι σε τρίτη τετραετία καταστροφής και επιδείνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας».

Πηγή: skai.gr

