Απάντηση Φάμελλου σε Ανδρουλάκη για συμμετοχή στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Απάντηση στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη να πάρει μέρος σε θεματικό τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, δίνει με επιστολή του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, ενώ σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χαιρετίσει στην έναρξη του Συνεδρίου με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, εντούτοις δεν θα συμμετάσχει στο τραπέζι προγραμματικού διαλόγου, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματος.

Η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που μας αποστείλατε ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου σας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.

Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας.

Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον, είτε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επειδή θεωρούμε ουσιώδη αυτόν τον διάλογο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική αναγκαιότητα των προοδευτικών πολιτών.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλές αποφάσεις στο Συνέδριό σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.