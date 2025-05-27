Χατζηδάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης εξοικονομεί 550 εκατ. ευρώ ετησίως

Ανάρτηση για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής-Κρήτης, έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην οποία αναφέρει:

«Ένα έργο που το περιμέναμε δεκαετίες ολόκληρες, γίνεται πλέον πράξη! Μιλώ για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής-Κρήτης, που ξεκίνησε να λειτουργεί. Θυμάμαι να συζητείται από όταν ήμουν ο ίδιος μαθητής στην Κρήτη! Και νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που το έργο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και που ήμουν παρών, όταν υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την υλοποίησή του, το καλοκαίρι του 2020, στο Ηράκλειο της Κρήτης».

Και, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προσθέτει: «Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής δεν είναι απλώς ένα έργο με μεγάλη αξία για την Κρήτη. Είναι ένα έργο εθνικής σημασίας, με πολλαπλά οφέλη. Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, διότι μπαίνει πλέον τέλος στην ηλεκτρική απομόνωσή της. Και θα μπορεί να παίρνει ρεύμα από το δίκτυο όλης της χώρας. Την ίδια στιγμή, η λειτουργία του έργου επιφέρει εξοικονόμηση 300 εκατ. ευρώ ετησίως από τις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τη διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, το συνολικό οικονομικό όφελος αναμένεται να φτάσει τα 550 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Παράλληλα, έχει και πολύ θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, διότι πολύ σύντομα θα κλείσουν και οι ρυπογόνες μονάδες που λειτουργούν σήμερα στην Κρήτη. Σε αυτή την κατεύθυνση, προωθούμε γενικότερα τις διασυνδέσεις των νησιών μας με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων θα ολοκληρωθεί το 2026 και παράλληλα σχεδιάζονται και προχωρούν ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου».

Και, στο δια ταύτα, «η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής - Κρήτης είναι μια ακόμα απόδειξη ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχεδιάζει και υλοποιεί μεγάλα έργα, που κάνουν στην πράξη καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε!», διαβεβαιώνει ο Κ. Χατζηδάκης που απευθύνει, κλείνοντας, συγχαρητήρια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε όλους τους διατελέσαντες Υπουργούς που συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στην υλοποίηση του έργου, καθώς και στον ΑΔΜΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.