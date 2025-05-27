Κ. Μητσοτάκης για συμφωνία Alpha Bank - ΕΛΤΑ: Αναγνώριση και επισφράγιση των αλλαγών που έχουν γίνει στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Τη στρατηγική συμφωνία μεταξύ των ΕΛΤΑ και της Alpha Bank για την από κοινού παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα χαιρετίζει η κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι Υπουργοί ενημερώθηκαν σήμερα για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η συμφωνία συνιστά αναγνώριση και επισφράγιση των αλλαγών που έχουν γίνει στα ΕΛΤΑ τα τελευταία χρόνια. Συντελεί στη μετατροπή μιας άλλοτε βαθιά προβληματικής επιχείρησης σε εταιρεία που μπορεί να προσελκύσει ως στρατηγικό εταίρο μία από τις συστημικές ελληνικές τράπεζες, η οποία περιλαμβάνει στη μετοχική της σύνθεση έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς φορείς στην Ευρώπη, την Unicredit.

Η συγκεκριμένη συμφωνία θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της πολιτικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση της συμπερίληψης ηλικιωμένων πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας και απομακρυσμένων κοινοτήτων στη σταθερή παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.

Ο ταχυδρόμος, ως οικείο πρόσωπο σε κάθε πολίτη και κάθε σπίτι, σε συνδυασμό με τα τοπικά ταχυδρομικά παραρτήματα ως σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, μετατρέπονται πλέον σε άξονα ανάπτυξης που διευκολύνει την τοπική οικονομική δραστηριότητα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, νέων ψηφιακών εργαλείων και δυνατότητα χρήσης πρωτοποριακών συνδυαστικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Οι αποστάσεις πλέον μικραίνουν. Κάθε πολίτης και μικρομεσαία επιχείρηση έχει πρόσβαση στις γνωστές ταχυδρομικές αλλά και στις νέες τραπεζικής υπηρεσίας με τα ΕΛΤΑ δίπλα του, όταν σήμερα περίπου 1,1 εκατ. πολίτες εκτιμάται ότι δεν έχουν πρόσβαση σε υποκατάστημα τράπεζας σε ακτίνα μικρότερη των 10 χιλιομέτρων.

Τα ΕΛΤΑ είναι ανοικτά και για άλλες τέτοιες συνεργασίες καθώς και για περαιτέρω πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού τους.

Στη σημερινή σύσκεψη έλαβαν μέρος, από πλευράς κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Συμμετείχαν επίσης η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδας Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου.

Πηγή: skai.gr

