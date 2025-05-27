Διατηρείται το θετικό κλίμα στην αγορά ομολόγων καθώς αναθερμαίνονται οι προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ο Γάλλος Κεντρικός τραπεζίτης Villeroy, ο οποίος μετέχει σε αυτό δήλωσε σήμερα ότι «ομαλοποίηση των επιτοκίων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

Ο ίδιος μάλιστα προανήγγειλε ότι στην κατεύθυνση αυτή πιθανόν να κινηθεί την ερχόμενη εβδομάδα (5 Ιουνίου) το Δ.Σ της ΕΚΤ, προαναγγέλλοντας εμμέσως πλην σαφώς μία νέα μείωση των επιτοκίων με αποτέλεσμα το βασικό επιτόκιο καταθέσεων να υποχωρήσει από το 2,25% στο 2%.

Στην εγχώρια αγορά ομολόγων, παρόλο που οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά ακολουθώντας τη γενική τάση των ευρωπαϊκών αγορών, το περιθώριο των δεκαετών ομολόγων μετά τη χθεσινή του «βουτιά» επανήλθε σήμερα στο επίπεδο του 0,7%.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 145 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς και τα υπόλοιπα 70 εκατ. ευρώ σε εντολές πώλησης.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,30% από 3,35% έναντι 2,53% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,77% από 0,42%.

