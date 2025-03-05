Ν. Παππάς: «Ο απών και τρεμάμενος κ. Μητσοτάκης κλιμακώνει τη βία, που αποτελεί επιλογή των απομονωμένων»

«Ο απών και τρεμάμενος κ. Μητσοτάκης κλιμακώνει τη βία, που αποτελεί επιλογή των απομονωμένων», δήλωσε σε παρέμβασή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών Νίκος Παππάς στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

«Η κυβέρνηση κάνει για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες μέρες, την επιλογή της βίας. Αυτό που είδαμε στην πλατεία Συντάγματος είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πλατεία Συντάγματος έχει πνιγεί στα χημικά», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

«Πιστεύετε, πραγματικά, ότι υπάρχει περίπτωση να μετατρέψετε τα συντριπτικά ποσοστά της κοινής γνώμης, η οποία έχει αποφανθεί κατηγορηματικά ότι υπάρχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, ότι υπάρχει συγκάλυψη;», συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για να καταλήξει: «Είστε αποφασισμένοι να βάλετε την ελληνική κοινωνία στην επικίνδυνη ατραπό της βίας; Αυτές τις εντολές έχει δώσει ο απών και τρεμάμενος κ. Μητσοτάκης, ο οποίος καθώς περνούν οι ώρες, θυμίζει τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη: “κάστρο φυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλαχτό, όπου φωνή φοβάται ν' ακούει απ' το λαό”. Κλιμακώνετε τη βία. Θα κλιμακώνονται και οι αντιδράσεις. Η βία είναι η επιλογή των φοβισμένων και των απομονωμένων», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

