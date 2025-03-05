Κόντρα Κωνσταντοπούλου-Βορίδη: «Δεν μου αρέσει που την κυβέρνηση εκπροσωπεί ένας χουντικός» - «Την νομιμοποίησή μου δεν την παίρνω από ανθρώπους που θαυμάζουν τον Στάλιν»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης διεξάγονται οι πρώτες ώρες συζήτησης στη Βουλή της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσαν 85 βουλευτές της αντιπολίτευσης, με την αντιπαράθεση να λαμβάνει πολεμικό χαρακτήρα μεταξύ του Μάκη Βορίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «πρώην χουντικούς που το παίζουν δημοκράτες», λέγοντας πως «εγώ δε θα άφηνα αφύλακτη τη Βουλή, ώστε να ποδοπατά τη Δημοκρατία ο τσεκουροφόρος ανταγωνιστής του Μιχαλολιάκου».

«Ευτυχώς έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και την νομιμοποίησή μου μετά από 18 χρόνια στο κοινοβούλιο δεν χρειάζομαι να την παίρνω από ανθρώπους που θαυμάζουν τον Στάλιν. Ξέρουν οι συνάδελφοί μου αν ποτέ έχω κάνει προσωπικές επιθέσεις. Πράγματι κα Κωνσταντοπούλου εσείς είστε η απόλυτη περιγραφή του τι σημαίνει χυδαία εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Επιβεβαιώνετε πλήρως γιατί έχουν δημιουργήσει αυτή την πεποίθηση οι Έλληνες πολίτες», απάντησε ο Μάκης Βορίδης.

Οι αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την αντίδραση και του προεδρεύοντος, Θάνου Μπούρα που ζήτησε να διαγραφούν από τα πρακτικά οι αναφορές σε «χουντικούς», καθώς, όπως είπε, και οι «300» είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι και δημοκράτες, κάνοντας λόγο για συνολική επίθεση.

Μάλιστα, απαντώντας στα ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης που μιλά για συγκάλυψη, ο Μάκης Βορίδης ανέφερε πως προφανώς την κυβέρνηση την απασχολεί το γεγονός πως μερίδα πολιτών πιστεύει πως έχει συγκαλύψει κάτι στην υπόθεση των Τεμπών.

«Μας προβληματίζει και μας ενοχλεί βαθιά. Αυτό σημαίνει πως απαιτείται περισσότερη δουλειά για να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε κάνει την παραμικρή πράξη συγκάλυψης αλλά αντιθέτως, κάναμε ό,τι μπορούμε για να μη μείνει καμία σκιά. Εσάς σας απασχολεί το γεγονός ότι το 75% των πολιτών μιλάει για πολιτική εκμετάλλευση της αντιπολίτευσης;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε πως είναι ζήτημα της προκαταρκτικής το αν θα κληθεί ως μάρτυρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας με νόημα πως «όλα είναι ανοιχτά και όλα εξετάζονται».

Πηγή: skai.gr

