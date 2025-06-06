Χατζηδάκης: 10 πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Δέκα πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΟΦΥΠΕΚΑ στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «Η 5η Ιουνίου δεν είναι γιορτή για το περιβάλλον. Είναι κάλεσμα επαγρύπνησης, κάλεσμα για δράση. Διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Το Βλέπουμε με τις τεράστιες πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη. Το βλέπουμε με τη λειψυδρία. Το βλέπουμε με φαινόμενα τα οποία είναι τόσο πρωτόγνωρα και δεν είχαν παρατηρηθεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες».

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «έχουμε υποχρέωση, πρωτίστως εμείς στην κυβέρνηση, όχι να γιορτάζουμε προφανώς, αλλά να επαγρυπνούμε και να σχεδιάζουμε για το μέλλον και να σχεδιάσουμε για το μέλλον». Και παρουσίασε 10 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος που, όπως τόνισε, αποδεικνύουν ότι «όχι μόνο δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια, αλλά κάναμε πολλά βήματα μπροστά, ορισμένα από αυτά μάλιστα με σοβαρές αντιδράσεις»:

1. Απολιγνιτοποίηση: Μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προχωρούν έργα στον τομέα των ΑΠΕ. Ενώ η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η «Πτολεμαΐδα 5», η τελευταία λιγνιτική μονάδα, θα αποσυρθεί στα τέλη του 2026. Δείχνοντας πρόνοια να είναι παρούσα στο πεδίο και να κάνει ουσιαστικές επενδύσεις στον χώρο των ΑΠΕ, μαζί με άλλες επενδύσεις που θα γίνουν από άλλες επιχειρήσεις.

2. Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Η Ελλάδα είναι 7η σε όλο τον πλανήτη στις ΑΠΕ. Το 2024 το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ενώ η χώρα έγινε, την ίδια χρονιά, καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών: Προχωρεί η διασύνδεση των Κυκλάδων, που θα ολοκληρωθεί το 2026. Η «μικρή» Κρήτη, μέχρι τα Χανιά, ολοκληρώθηκε το 2021. Ενώ η «μεγάλη» διασύνδεση Κρήτη – Αττική έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Και τα εγκαίνια θα γίνουν σε ένα μήνα περίπου.

4. Βήματα για την ηλεκτροκίνηση: Ο κ. Χατζηδάκης, αφού σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει όσο άλλες χώρες, ανέφερε ότι, χάρη στα κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση, τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν φτάσει τα 50.000 από μόλις 500 το 2019. Παράλληλα, τα σημεία φόρτισης έχουν ξεπεράσει τις 8.000.

5. Δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης: Αφού αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του «Εξοικονομώ», ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί 3 δις. για δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης».

6. Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός: Προχωρούν, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 245 Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σε ολόκληρη τη χώρα. «Όταν ολοκληρωθούν, θα είναι σίγουρα η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση, αλλά ενδεχομένως και η μεγαλύτερη σιωπηλή, ειρηνική μεταρρύθμιση που θα έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

7. Σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων: Το 2019 λειτουργούσαν μόνο 3 σύγχρονες μονάδες. Σήμερα, λειτουργούν 13 σύγχρονες μονάδες, 24 κατασκευάζονται, ενώ 6 ακόμη ξεκινούν φέτος.

8. Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων-Antinero: Mέσω του προγράμματος διατίθενται 600 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που, όπως επισήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, «δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν». Παράλληλα, στους δασικούς χάρτες η κύρωση έχει φτάσει στο 90% της έκτασης της χώρας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναδάσωση της Βόρειας Εύβοιας και ακολουθούν τον Οκτώβριο δύο αναδασώσεις στη Θεσσαλονίκη, μία στην Πάρνηθα και μία στην Πεντέλη.

9. Απάτητα Τοπία: Με τα προγράμματα «Απάτητα Βουνά» και «Απάτητες Παραλίες», θεσπίστηκε καθεστώς απόλυτης προστασίας σε 9 βουνά και 238 παραλίες, ξεχωριστού φυσικού κάλλους.

10. Σύγχρονος περιβαλλοντικός νόμος: Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Είχα δεχτεί κριτική τότε ως αρμόδιος Υπουργός. Είχαν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Απορρίφθηκαν». Και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι χάρη σε αυτό τον νόμο έχουν προχωρήσει οι δασικοί χάρτες, υιοθετήθηκε ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο για τις περιοχές Natura, απλοποιήθηκαν ριζικά οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Και ιδρύθηκε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, αντικαθιστώντας 36 διάσπαρτους φορείς για τις προστατευόμενες περιοχές. Ο κ. Χατζηδάκης εξήρε τον ρόλο του ΟΦΥΠΕΚΑ, ως επιτελικής μονάδας με υψηλού επιπέδου στελέχη, σημειώνοντας ότι «τα πράγματα έχουν αλλάξει. Χαίρομαι που εγώ ο ίδιος είχα την πρωτοβουλία για τη σύσταση του ΟΦΥΠΕΚΑ και πλέον η λειτουργία του με έχει δικαιώσει». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ υλοποιεί έργα συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματα όσον αφορά το περιβάλλον. Και πρόσθεσε: «Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Και είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει πάντως για το περιβάλλον, πολύ περισσότερα από αρκετές κυβερνήσεις που προηγήθηκαν».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «Μπορεί να μην φέρνουν ψήφους όπως άλλα θέματα, ωστόσο οι δράσεις για το περιβάλλον είναι δράσεις συνείδησης! Και ιδιαίτερα όσοι από εμάς έχουμε παιδιά και μικρά παιδιά, που θέλουμε να ζήσουν σε μια ανθρώπινη χώρα και σε ένα ανθρώπινο πλανήτη, έχουμε υποχρέωση συνειδησιακή να έχουμε το περιβάλλον πάρα πολύ ψηλά!».



Πηγή: skai.gr

