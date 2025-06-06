Ο χάρτης, τον οποίο επέδωσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 18ης Συνόδου των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών, είναι ο χάρτης «Thraciae Veteris Typus» του 1585 μ.Χ. ο οποίος έχει σχεδιαστεί από τον Φλαμανδό χαρτογράφο και γεωγράφο Αβραάμ Ορτέλιους (Abraham Οrtelius), ανέφεραν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας απαντώντας σε ισχυρισμούς του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αντέδρασαν για τον χάρτη σχολιάζοντας: «Η εργαλειοποίηση του παρελθόντος για να δοθεί ένα μήνυμα δεν είναι παρά μια νοσταλγική παρηγοριά. Καλούμε αυτούς που προσπαθούν να διαταράξουν τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις που προβάλλουν οι ηγέτες των δύο χωρών και όσους προσπαθούν να κάνουν πολιτική καριέρα σπέρνοντας τη διχόνοια μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού να δουν, να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τις πραγματικότητες εγκαταλείποντας τις νοσταλγικές παρηγοριές».

Απαντώντας πηγές του ελληνικού υπουργείου Άμυνας σημείωναν ότι ο χάρτης «αποτυπώνει τη γεωγραφική περιοχή της Θράκης, τα Στενά των Δαρδανελίων, την Προποντίδα, τον Βόσπορο, την Κωνσταντινούπολη, τον Εύξεινο Πόντο και τις νήσους Θάσο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Τένεδο και Ίμβρο. Τον επέδωσε ως συμβολικό δώρο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στον Παναγιώτατο, ακριβώς επειδή απεικονίζει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ίμβρο.

» Το να διαμαρτύρονται συνεπώς για χάρτη της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου 'πηγές' του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, μιας χώρας που επικαλείται εν έτει 2025 χάρτη της 'Γαλάζιας Πατρίδας', που μόνο στη φαντασία τους υπάρχει και ουδεμία σχέση έχει με το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, αγγίζει τα όρια της φαιδρότητας».

