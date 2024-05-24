Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση για την ακρίβεια.

«Ειλικρινά μου προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε για πολλοστή φορά τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα που λέει 3 χρόνια τώρα, ενώ η ακρίβεια μαίνεται. Και βεβαίως μας είπε και πάλι ότι η κυβέρνησή του τα έχει κάνει όλα καλά και δεν φταίει για τίποτα. Το μόνο καινούριο που ακούσαμε από τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι δίνει μάχη κατά των πολυεθνικών κολοσσών! Ποιος; Ο κ. Μητσοτάκης! Εντάξει, κάπου έλεος! Έχει και η κοροϊδία τα όριά της!» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης ξεκινώντας την ομιλία του.

Αναφέρθηκε στο Παλαιστινιακό λέγοντας:

«Δεν φοβόμαστε να σταθούμε στο πλάι του διωκόμενου παλαιστινιακού λαού, που κινδυνεύει με αφανισμό από το καθεστώς Νετανιάχου. Δεν φοβόμαστε να σταθούμε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Η κυβέρνηση της ΝΔ παίζει τον ρόλο του χρήσιμου συμμάχου».

Ακολούθως απευθύνθηκε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέγοντας:

«Αλήθεια, συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εσείς πιστεύετε ότι στην Παλαιστίνη είναι σε εξέλιξη γενοκτονία; Γιατί ο πρόεδρός σας δεν το έχει εκστομίσει ακόμα» και προσέθεσε: «Η Νέα Αριστερά έχει κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση ώστε η χώρα να μπει στην σωστή πλευρά της ιστορίας, αναγνωρίζοντας το παλαιστινιακό κράτος. Οφείλετε κύριε Φάμελλε και κύριε Ανδρουλάκη να τοποθετηθείτε».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ακολουθεί μια καταστροφική εξωτερική πολιτική». «Μετατρέπετε τα Βαλκάνια ξανά σε πυρτιδαποθήκη» είπε και σημείωσε: «Χαϊδεύετε τα αυτιά των ακροδεξιών εντός και εκτός του κόμματός σας και να ψαρεύετε ψήφους στα θολά νερά του ακροδεξιού ακροατηρίου. Λειτουργήσατε, ουσιαστικά, ως χορηγός των εθνικιστών της Βόρειας Μακεδονίας. Του VMRO. Τα ίδια κάνετε και με την Αλβανία. Με την περίπτωση Μπελέρη, που τον βάλατε σε περίοπτη θέση στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός σας, επιλέξατε να κάνετε το πρόβλημα αυτό, πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών. Και για να μην ξεχνιόμαστε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί από ελληνικό δικαστήριο για τη μεταφορά εκρηκτικών με στόχο τη δολιοφθορά».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο κύριο θέμα "την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα" λέγοντας: «Ποια είναι εδώ η κυρίαρχη αφήγηση της κυβέρνησης; Ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα διεθνές. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Ενώ όμως στην Ευρώπη ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, στην Ελλάδα, σε κρίσιμους τομείς, και ειδικά στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός τρέχει με τις διπλάσιες τιμές απ' ό,τι στην Ευρώπη».

Ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συντηρεί την ακρίβεια γιατί μεταφράζεται σε περισσότερα έσοδα για το κράτος, ειδικά από τον ΦΠΑ στην κατανάλωση και προσέθεσε: «Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων την περίοδο 2021-2024 οφείλεται κυρίως στον πληθωρισμό. Από τα 15 δισ. αύξησης των φορολογικών εσόδων τα τελευταία χρόνια, τα 7 δισ. είναι από τον ΦΠΑ. Ο πληθωρισμός της απληστίας, κακά τα ψέματα, είναι ένας μηχανισμός αναδιανομής. Βίαιος και άδικος. Αναδιανομής από κάτω προς τα πάνω».

Επικέντρωσε τα πυρά του στον πρωθυπουργό λέγοντας:

«Σας αξίζουν συγχαρητήρια κ. Μητσοτάκη. Στα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν ακολούθησε μια τόσο ακραία ταξική και κοινωνικά άδικη πολιτική. Κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν ευνόησε σε τέτοιο βαθμό τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών. Με 7 στα 10 νοικοκυριά να δηλώνουν ότι μειώθηκε το εισόδημά τους. Θυμάστε παλιά που μιλούσαμε για την κοινωνία των δύο τρίτων; Πλέον, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, μιλάμε για την κοινωνία του ενός τρίτου! Αυτό είναι το οικονομικό θαύμα για το οποίο επαίρεστε κ. Μητσοτάκη!».

Αναφέρθηκε και στην επιστολή του πρωθυπουργού στην απερχόμενη Πρόεδρο της Κομισιόν: «Ειλικρινά, έχετε την εντύπωση ότι απευθύνεστε σε ανόητους; Πετάτε μια καθαρά προεκλογική φούσκα στο τραπέζι για να κοροϊδέψετε τον κόσμο ότι κάτι κάνετε για την ακρίβεια, επιμένοντας ταυτόχρονα στο σενάριο ότι αυτή η κυβέρνηση δε φταίει για τίποτα; Σταματήστε επιτέλους τα παιχνίδια» σημείωσε.

Ακολούθως ανέπτυξε τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς:

«Αν θέλετε να είστε αποτελεσματικοί έχετε διαθέσιμα εργαλεία. Μειώστε τους έμμεσους φόρους για να αποτραπεί το προφανές: η ασύμμετρη επιβάρυνση των κατώτερων στρωμάτων από την πληθωριστική κρίση» είπε και προσέθεσε:

«Γιατί δεν επιβάλετε πλαφόν σε όλα τα προϊόντα, και είναι πάρα πολλά αυτά, στα οποία εντοπίζονται σήμερα ακραίες αποκλίσεις στις τιμές ανάμεσα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες τις Ευρώπης; Άρα, κ. Μητσοτάκη, η επιστολή σας στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Το πρόβλημα δεν είναι ευρωπαϊκό. Η ακρίβεια έχει την υπογραφή Μητσοτάκη. Γιατί λειτουργείτε ως υπάλληλος των πολυεθνικών και υπερασπιστής των συμφερόντων των super markets.

Η πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη, είναι μία: η διακυβέρνησή σας έχει σηματοδοτήσει τη βίαιη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά μόνο το 15% των εργαζομένων. Όσο καθυστερείτε να ενσωματώσετε την ευρωπαϊκή Οδηγία -που ακόμα ετοιμάζεται- για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τόσο θα μένουν απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι».

Απάντησε όμως και στα επιχειρήματα του πρωθυπουργού για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας: «Το πρώτο τρίμηνο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 255,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, ξεπερνώντας τα 4,2 δισ. ευρώ. Τα ίδια ανησυχητικά δεδομένα διαπιστώνουμε και αν δούμε και την εξέλιξη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, που μόνο το 2023 κάνουν "βουτιά" κατά 38,7% και κλαδικά συγκεντρώνονται κατά το ήμισυ στον κατασκευαστικό κλάδο και στην κτηματομεσιτική αγορά και δευτερευόντως στον τουρισμό, τις υπηρεσίες και το λιανεμπόριο».

Έστρεψε όμως τα πυρά του και κατά του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας: «Τι κάνει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το φορολογικό; Μια αντιπολίτευση που ενσωματώνει την κυρίαρχη λογική του νεοφιλελευθερισμού για τη φορολογία είναι μέρος του προβλήματος, όχι μέρος της λύσης».

Γενικεύοντας αναφέρθηκε στις ευρωεκλογές:

«Η Δεξιά στην Ευρώπη και την Ελλάδα είναι αδύνατον να διαχειριστεί την κρίση της Ευρώπης γιατί η ίδια την δημιούργησε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα κάνουν ό,τι μπορούν για να ψαλιδίσουν τα όνειρα και τις προσδοκίες των πολιτών. Κάνουν ό,τι μπορούν για να "μικρύνουν" τη ζωή τους- να τους πείσουν ότι δεν αξίζουν κάτι καλύτερο.

Εμείς, τους λέμε το αντίθετο. Λέμε στους πολίτες ότι έχουν κάθε δικαίωμα να μη συμβιβαστούν με τα λίγα που τους αφήνουν. Αξίζουν περισσότερα, δικαιούνται περισσότερα. Δικαιούνται και αξίζουν πιο υψηλούς μισθούς και πιο χαμηλές τιμές. Δικαιούνται και αξίζουν ποιοτική και δωρεάν δημόσια υγεία και παιδεία, αξιοπρεπή στέγη, ανθρώπινη καθημερινότητα, δικαιώματα για όλες και όλους. Δικαιούνται και αξίζουν ειρήνη και δικαιοσύνη.

Στις 9 Ιούνη οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πουν και στην κάλπη ότι αξίζουν και δικαιούνται περισσότερα, αποδοκιμάζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η εναλλακτική στον Μητσοτάκη όμως δεν θα έρθει από όσους επιχειρούν να προσεγγίσουν το πρόγραμμα της Δεξιάς. Δεν θα υπάρξει προοδευτική εναλλακτική μέσα από το lifestyle και την αναπαλαίωση του παρελθόντος. Εναλλακτική στη Δεξιά μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από μια σαφή προγραμματική πρόταση που θα προωθεί την αναδιανομή του κοινωνικού εισοδήματος προς όφελος της πλειονότητας. Εναλλακτική στη Δεξιά θα υπάρξει μόνο με ισχυρή Αριστερά.

Με το ψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς οι πολίτες μπορούν να κάνουν τα "θέλω" τους να ακουστούν. Να δώσουν δύναμη στην Αριστερά. Να κάνουν το πρώτο βήμα για τη συγκρότηση της εναλλακτικής λύσης απέναντι στη Δεξιά. Στις 9 Ιουνίου οι πολίτες μπορούν να δώσουν φωνή στο δίκιο τους, ψηφίζοντας Νέα Αριστερά».

