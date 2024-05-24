Μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία χαρακτήρισε την ακρίβεια ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε τη ΝΔ ότι έχει «μια τάση να διαστρέφει τα στοιχεία», τονίζοντας ότι «η “ ζούγκλα” στην οποία ζει ο Έλληνας με τους ολιγάρχες δεν αντιμετωπίζεται με ασπιρίνες, που εσείς συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα».

Σχολιάζοντας στην πρωτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ότι «ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχουμε ρυθμό ανάπτυξης υψηλό» αλλά «απέφυγε να πει ότι αυτός ο ρυθμός είναι με δανεικά». «Οι επόμενες γενιές θα πληρώσουν την ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη με 50 δισ. συν τα τοκοχρεολύσια, χρέη», συμπλήρωσε.

Για την επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού στην πρόεδρο της Κομισιόν, ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε ότι «ως ένα βαθμό μπορεί να την επιδοκιμάσει κάποιος» αλλά «εσωτερική οικονομική πολιτική με επιστολές εξωτερικού δεν γίνεται». «Δεν φταίει η Φον ντερ Λάιεν που έχουμε ακριβά καύσιμα, φταίει η κυβέρνησή σας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επανέλαβε την πρότασή του για επαναφορά του αδικήματος της αισχροκέρδειας σε κακούργημα από πλημμέλημα, επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά η φυλακή το προλαμβάνει».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, δήλωσε σε συνέντευξή του, ότι δεν έχουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, «γιατί δεν έχουμε δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση» καθώς και ότι «στο μυαλό των ξένων η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απελπιστική». Αυτή η τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος του ζήτησε να του φέρει το σχετικό απόσπασμα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης διερωτήθηκε «πόσα χρόνια χρειάζεται να κυβερνήσει η ΝΔ, για να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που λέει από το 2019», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα έχει πάρει τον εθνικό και οικονομικό κατήφορο και ο πανικός» της φαίνεται. «Έχετε στοχοποιήσει εμένα και την Ελληνική Λύση» ενόψει των ευρωεκλογών σημείωσε και πρόσθεσε ότι «κάνατε την πολιτική σούργελο», οδηγώντας «αυτούς που δεν θέλουν να ψηφίσουν, στην αποχή». Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε την πρότασή του για τη διεξαγωγή debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

«Λέμε στους Έλληνες, υπάρχει μια λύση για να πέσουν οι τιμές. “ Μαυρίστε” τους, 9 Ιουνίου, να δείτε τη φέτα να πηγαίνει 5 ευρώ και το λάδι στα 6 ευρώ. Μόνο αν τους “ μαυρίσετε” θα κυνηγήσουν τους ολιγάρχες, τους καπιταλιστές, τους πλουτοκράτες, αλλιώς θα τους χαϊδεύουν», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «είναι με την πλουτοκρατία και απεχθάνεται τον καραμανλητισμό. Είναι παιδί του σημιτισμού, που ισοπέδωσε την πατρίδα», υποστήριξε.

