Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το έγγραφο που είχε καταθέσει νωρίτερα ο πρωθυπουργός στη Βουλή για τις τιμές της φέτας και άλλων προϊόντων.

«Στο ζήτημα της φέτας, πριν βγάλουν ανακοίνωση στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπήκαν καν στον κόπο να διαβάσουν το έγγραφο που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Αν το έκαναν, θα αντιλαμβάνονταν ότι συνέκρινε τις τιμές μεταξύ ιδίων ποσοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης, για να προσθέσει:

«Μάλιστα, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στις εικόνες που οι ίδιοι παρέθεσαν στη σημερινή ανακοίνωσή τους, εμφανίζονται κωδικοί με ακόμα χαμηλότερες τιμές κιλού (9,88 ευρώ το ένα κιλό) από την τιμή που αναφερόταν για την Ελλάδα».

«Στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από αποτυχημένοι λαδέμπορες, αποδεικνύονται και αποτυχημένοι τυρέμπορες και, αντί για σοβαρή αντιπολίτευση, παραμένουν σταθερά πολιτικοί φιδέμπορες», καταλήγει.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης εννοούσε πως η λύση για πιο φθηνή φέτα είναι λιγότερη φέτα

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του πρωθυπουργού για την πρωτολογία του νωρίτερα στη Βουλή, όπου ανέφερε ότι «μας πήρε λίγη ώρα να συνειδητοποιήσουμε τι εννοούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζοντας πως η φέτα αυτή την στιγμή στην Ελλάδα κοστίζει 6,28 ευρώ».

« Αρχικά ψάξαμε μήπως βρούμε τη συγκεκριμένη φέτα που πωλείται σε, οφείλουμε να ομολογήσουμε, αυτή την πολύ καλή τιμή. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε», σημειώνει και καταλήγει:

« Τελικά όμως μάλλον κατανοήσαμε τι εννοούσε. Όπως ο Κώστας Σκρέκας ενημέρωσε τους καταναλωτές το Πάσχα πως η λύση για πιο φθηνό αρνί είναι το μικρότερο αρνί, προφανώς και ο κ. Μητσοτάκης εννοούσε πως η λύση για πιο φθηνή φέτα είναι λιγότερη φέτα. Γιατί όντως το μισό κιλό το βρήκαμε σε αυτή την εξαιρετική τιμή».

Πηγή: skai.gr

