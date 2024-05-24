Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, για την ακρίβεια, είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης από το καλοκαίρι του 2021 που άρχισε να οξύνεται το πρόβλημα της ακρίβειας, παριστάνει τον ανήξερο για τις πραγματικές αιτίες, ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του είναι συνένοχοι σε αυτές τις αιτίες που είναι κοινές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και μιλά για "εισαγόμενη" άνοδο των τιμών».

Είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «με τη συναίνεση των υπολοίπων κομμάτων της ΕΕ έχει προωθήσει πρώτα απ' όλα τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων της ΕΕ, δεύτερον το φθηνό δανεισμό και τα τεράστια πακέτα στους επιχειρηματικούς ομίλους, πολιτική που υιοθέτησε η ΕΕ με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία οδηγούν δεδομένα σε πληθωρισμό, τρίτον την πολιτική της διαμόρφωσης ενός πανάκριβου ενεργειακού μείγματος, τέταρτον την πολιτική της εξωστρέφειας με έμφαση στις εξαγωγές και στον τουρισμό που προφανώς σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω, πέμπτον όλοι -πλήν ΚΚΕ- ψήφισαν και επικύρωσαν την ΚΑΠ που είναι υπεύθυνη για το υπέρογκο κόστος παραγωγής και την τεράστια απόκλιση των τιμών από το χωράφι στο ράφι».

«Φυσικά, ως έκτο στοιχείο, όταν μιλάμε για ακρίβεια, δεν αναφερόμαστε μόνο στις τιμές των προϊοντων, αλλά συνολικά στο τρίπτυχο τιμές-μισθοί-φόροι» τόνισε, σημειώνοντας ότι «οι φόροι αποτελούν το 25% της τιμής των προϊόντων, και την ίδια στιγμή ο μέσος μισθός με τους μνημονιακούς νόμους όλων σας βρίσκεται στο επίπεδο του 2009» επισήμανε.

Απαντώντας στον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι «η πραγματική λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη που θα φέρει καλύτερους μισθούς», ο Δ. Κουτσούμπας, επισήμανε ότι «υψηλούς ρυθμούς καπιταλιστικής ανάπτυξης είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί, όλα αυτά τα χρόνια αυτής της ανάπτυξής σας».

«Το κρίσιμο ερώτημα, συνεπώς, είναι για ποιον είναι η ανάπτυξη, γιατί ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων σίγουρα έχουμε» υπογράμμισε.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι την τελευταία φορά που είχαμε τριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης ήταν το 2009 και είναι γνωστό ότι μετά «ακολούθησε ό,τι ακολουθεί μια μεγάλη ανάπτυξη στον καπιταλισμό γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη και η καπιταλιστική κρίση είναι τα δίδυμα αδελφάκια αυτού του συστήματος και τις πληρώνουν πάντα οι λαοί».

Είπε ότι ο μέσος μισθός είναι σήμερα «κατά 15% μειωμένος σε σχέση με το 2011 όταν το κόστος διαβίωσης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από τότε, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν μειωμένοι κατά 20% σε σχέση με το 2011 και το κράτος συνεχίζει να τους κλέβει τους δύο μισθούς. Το 50% των δικαιούχων κύριας σύνταξης γήρατος παίρνουν το πολύ μέχρι 814 ευρώ».

Πρόσθεσε ότι αυτά είναι αποτελέσματα «της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων που έχουν δώσει όλα τα όπλα στην εργοδοσία», των «αντιασφαλιστικών νόμων», ενώ την ώρα που «οι ρυθμοί ανάπτυξης ευημερούν τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, απαξιώνονται, εμβληματικό παράδειγμα η ΛΑΡΚΟ».

Αναφερόμενος στην αλληλογραφία του πρωθυπουργού με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε, μεταξύ άλλων, «η κ. φον ντερ Λάιεν δεν γνωρίζει ότι οι πολυεθνικές εταιρείες κινούνται όπως θέλουν στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με μοναδικό κριτήριο το κέρδος τους; Ότι η ΕΕ έχει αναλάβει και θεσμικά την προστασία τους;».

«Μας λέτε» είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, «ότι θα πάει κόντρα σε αυτό η ΕΕ; Μα αυτό ακριβώς είναι η ΕΕ και γι' αυτό υπάρχει. Μια ενιαία αγορά πολυεθνικών, των λόμπι, των μονοπωλίων και βέβαια ήλθε η απάντηση της Κομισιόν και ακύρωσε το προεκλογικό σας πυροτέχνημα λέγοντας ότι σκέφτονται να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια εμβαθύνοντας τους παράγοντες που την έχουν προκαλέσει».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «το μόνο που σώζει την κυβέρνηση της ΝΔ είναι η βολική αντιπολίτευση που της κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και σε αυτό το ζήτημα, έχοντας ως σημαία τους την "κανονικότητα" της ΕΕ».

Επισήμανε, ιδιαίτερα, ότι η επικέντρωση της κυβέρνησης και των υπολοίπων κομμάτων στους «μέσους όρους» της ΕΕ γίνεται «γιατί δεν θέλετε, δεν μπορείτε, δεν σας επιτρέπεται να αγγίξετε τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος της ακρίβειας, δηλαδή της ανάπτυξή σας με σκοπό το κέρδος».

«Παίρνετε τον πυρήνα του προβλήματος σαν δεδομένο, σαν ουρανοκατέβατο, σαν "εισαγόμενο", ή όπως το λέει ο καθένας σας, και δίνετε τη "μάχη των μαχών" μιας αντιλαϊκής διαχείρισης για το λίγο πάνω ή το λίγο κάτω από τους "μέσους όρους"» εξήγησε.

«Δεν μπορείτε, όλοι σας, λόγω των δεσμεύσεών σας να αμφισβητήσετε αυτή την πολιτική της ΕΕ που συμβάλλει στο πρόβλημα της ακρίβειας σε όλες τις χώρες, δεν αγγίζετε τα τεράστια κέρδη που έχουν οι μεγάλοι όμιλοι δεν αγγίζετε επίσης, τις δεσμεύσεις στην ΕΕ για "ματωμένα" πλεονάσματα κάθε χρόνο, όπως αποτυπώνονται και στο νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, δεν αγγίζετε τα "πράσινα" χαράτσια, τους ειδικούς φόρους σε ρεύμα-καύσιμα, την εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών που πριν ήταν δωρεάν, δεν αγγίζετε, τέλος, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών για τα σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ του πολέμου».

«Και επειδή δεν τα αγγίζετε αυτά, δεν μπορείτε να πείτε την αλήθεια στον λαό. Ότι το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι σύμπτωμα της φυσιολογικής λειτουργίας αυτού του σάπιου συστήματος που λέγεται καπιταλισμός» τόνισε.

«Υπάρχει μια τεράστια, θεμελιακή, πολιτική, ιδεολογική και αξιακή διαφορά του ΚΚΕ και όλων εσάς, των οπαδών της ΕΕ και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον λαό ότι υπάρχει κάποια μαγική λύση με την οποία θα είναι και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Ότι και τα πλεονάσματα θα πιάνονται και ο λαός θα ανακουφιστεί από τους φόρους. Και τα κέρδη του κεφαλαίου θα αυξάνονται και οι μισθοί θα αρκούν για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Αυτά δεν γίνονται ούτε στη Δευτέρα Παρουσία. Κάποιος πρέπει να πληρώσει, βλέπετε. Εμείς λέμε ότι για να κερδίσει έστω μια ανακούφιση σήμερα ο λαός, πρέπει να χάσει από τα κέρδη του το κεφάλαιο, πρέπει να υποστεί πλήγμα η πολιτική της ΕΕ. Για να μπορέσει να ζήσει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες, καλύπτοντας τις ανάγκες του με το εισόδημά του, πρέπει το κεφάλαιο να χάσει την εξουσία που κατέχει συνολικά σήμερα» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Τόνισε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στη πρώτη γραμμή των εργατικών αγώνων και διεκδικήσεων και ταυτόχρονα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις σήμερα για να αντιμετωπιστεί εν μέρει το πρόβλημα της ακρίβειας.

Επισήμανε, ιδιαίτερα, καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία ότι «καμία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για την ακρίβεια, αν δεν μπει στο επίκεντρο και στο στόχαστρο του λαού μας, όλων μας, η απόφαση που έχει πάρει η ΕΕ για μετατροπή της οικονομίας της σε "πολεμική οικονομία", που είναι το μέγα ζήτημα των ημερών».

Τονίζοντας ότι όλα αυτά «μπορούν και πρέπει να πάρουν απάντηση και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου», κατέληξε στην ομιλία του υπογραμμίζοντας: «Με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ και αποδυναμωμένη την κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν αυτή την πολιτική της ΕΕ, θα μπορέσουμε πιο μαχητικά, πιο αποτελεσματικά να συνεχίσουμε να δίνουμε και όλες τις μάχες για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια».

(Διαβάστε τις προτάσεις του ΚΚΕ για άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

