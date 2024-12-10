Με τον γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου συναντήθηκε στη Λευκωσία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.



«Οι λαοί της Ελλάδας και της Κύπρου έχουμε υποχρέωση να βρίσκουμε λύσεις ειρήνης, σταθερότητας και προόδου. Γι’ αυτό και η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με το ΑΚΕΛ έχει ουσιαστική και στρατηγική σημασία» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος και συμπλήρωσε:



«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιχειρεί να αποκαταστήσει, όχι μόνο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της δράσης του ως αντιπολίτευση, αλλά και να καταθέσει εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης.



Θέλουμε να ζουν καλύτερα οι κοινωνίες μας.



Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ένας χώρος ευημερίας και ποιότητας ζωής. Είμαστε σε μια εύθραυστη περιοχή, με εξαιρετικά ανησυχητικές γεωπολιτικές εξελίξεις, που συνδέονται με όλα τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά, διότι η Ευρώπη δεν τα έλυσε. Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία δεν έχει ανταποκριθεί στις βασικές της υποχρεώσεις. Και αφήνουμε τις σωστές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να μένουν στα χαρτιά.



Θα πάρουμε μαζί πρωτοβουλίες στην ευρωπαϊκή Αριστερά για να αποκτήσει αξιοπιστία η πολιτική. Ό,τι λέμε να γίνεται πράξη. Και στο Κυπριακό, αυτό

που θα επιδιώξουμε είναι το ταχύτερο δυνατόν επανέναρξη των συζητήσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017».



Από τη μεριά του, ο Στέφανος Στεφάνου, αφού καλωσόρισε τον Σωκράτη Φάμελλο στην Κύπρο, ανέδειξε τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΑΚΕΛ στο Ευρωκοινοβούλιο.



«Είναι τέτοιες οι καταστάσεις σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, που υπάρχει ανάγκη για μια Αριστερά δυνατή και ισχυρή, για μια Αριστερά που να μπορεί να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τις αντιλαϊκές πολιτικές που προωθούνται, για να καταφέρει να συντονίσει και να καθοδηγήσει το κίνημα για ειρήνη, ενάντια στους πολέμους και για να ανοίξει δρόμους για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για τους λαούς» σημείωσε μεταξύ άλλων, και κατέληξε:



«Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία του ΑΚΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα ενισχυθεί προς όφελος και του κινήματος της Αριστεράς, αλλά και των δύο χωρών μας και των γειτόνων μας».

