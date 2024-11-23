Χαρίτσης- Κεντρική Επιτροπή Νέας Αριστεράς: Η Νέα Αριστερά ήρθε για να μείνει

Την άποψη ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κρίνεται το μέλλον της Αριστεράς στη χώρα εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς κατά την ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τονίζοντας πως αυτό είναι «ευθύνη» και «στόχος» της Νέας Αριστεράς , προκειμένου να εκπροσωπήσει την «κοινωνική πλειοψηφία».

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στην κατάσταση στον πλανήτη που χειροτερεύει, κάνοντας λόγο για «ιστορικές στιγμές» και υπογραμμίζοντας πως «οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να πάρουν σαφή θέση: με τους εξοπλισμούς ή την ειρήνη».

Απηύθυνε επίσης έκκληση στα κόμματα της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου συνολικότερα «να δεσμευτούν από τώρα στην καταψήφιση των υπέρογκων εξοπλιστικών δαπανών της Νέας Δημοκρατίας» στη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «μυστική διπλωματία» καθώς «δεν ενημερώνει την Εθνική Αντιπροσωπεία, τα κόμματα και την ελληνική κοινωνία για τους στόχους και τα οφέλη από την πολιτική της» και «παραμένει πιστή στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, στηρίζει προκλητικά την παράφρονα πολιτική του ακροδεξιού Νετανιάχου, επενδύει στην στροφή της Ευρώπης στην οικονομία του πολέμου».

Επιπρόσθετα καταλόγισε στην κυβέρνηση «μυστικές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία», επισημαίνοντας την αντίθεση της Νέας Αριστεράς. «Είμαστε η πολιτική δύναμη που αντιστέκεται στον εθνικισμό και στην πατριδοκαπηλεία. Είμαστε η πολιτική δύναμη που υπερασπίζεται την αλληλεγγύη των λαών και την ανάγκη ενός συστηματικού διαλόγου που θα οδηγήσει σε επίλυση στη βάση του διεθνούς δικαίου και στη μόνιμη αποκλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις. Είμαστε η πολιτική δύναμη που εμπνέεται από τη λογική της Συμφωνίας των Πρεσπών», είπε.

Τόνισε δε ότι «ο Τραμπισμός έχει φτάσει και στη χώρα μας», σημειώνεται πως «η Νέα Δημοκρατία και η Άκρα Δεξιά θα ανταγωνίζονται για το ποιος θα εκφράσει καλύτερα ένα μείγμα πολιτικής που από τη μια προωθεί την προκλητική κερδοφορία του κεφαλαίου και από την άλλη θα επιτίθεται στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα».

«Απαντώ λοιπόν και στον κύριο Μητσοτάκη, και στον κύριο Σαμαρά:

Λαϊκό Μέτωπο για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της κοινωνίας. Αυτή είναι η δική μας απάντηση. Ο αγώνας για να σπάσει η πολιτική του φόβου», ανέφερε, ενώ σημείωσε πως «η πρώτη μάχη μπροστά μας είναι η μάχη του Προϋπολογισμού», κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «επιβάλλει μνημόνιο στη μετα-μνημονιακή εποχή». «Μνημόνιο ανισότητας. Μνημόνιο αδικίας. Μνημόνιο της εξουσίας των λίγων πάνω στις ζωές των πολλών», είπε χαρακτηριστικά.

Επισημαίνοντας ότι «αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς», κατέληξε:

«Η Νέα Αριστερά ήρθε για να μείνει και σήμερα εκλέγουμε τον ή την γραμματέα μας, εκλέγουμε το ανώτερο καθοδηγητικό μας όργανο που αναλαμβάνει το έργο του πολιτικού σχεδιασμού, για τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Κυρίως όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Σε κάθε αριστερό πολίτη, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, στους ανθρώπους εκείνους που απογοητεύτηκαν, αλλά δεν τα παρατάνε, στους ανθρώπους που αντιστέκονται, στους ανθρώπους που δημιουργούν, στους ανθρώπους που αγωνίζονται. Στους ανθρώπους που δεν βολεύονται με τη ζοφερή σημερινή πραγματικότητα και διεκδικούν μια καλύτερη ζωή».

