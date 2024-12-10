Άλλη μια Επίκαιρη Ερώτηση για τον ορισμό επίσημου φορέα, συλλογής, καταγραφής, ταξινόμησης, ανάλυσης και δημοσίευσης στατιστικών δεδομένων για τις γυναικοκτονίες, που κατέθεσε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, συζητήθηκε στη Βουλή.

Κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης, να απαντήσει, αν η Ελλάδα προτίθεται να δημιουργήσει επίσημο φορέα καταγραφής των γυναικοκτονιών, όπως ήδη έχουν κάνει 18 κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Μπούγα, ο οποίος προσήλθε να απαντήσει αντί του κ. Φλωρίδη και δήλωσε σοκαρισμένη, που αντί ο Υπουργός Δικαιοσύνης να έρθει να απαντήσει στην Επίκαιρη Ερώτησή της, φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε πως δεν θα ποινικοποιήσει τις γυναικοκτονίες, γιατί οι γυναίκες δεν είναι κάτι ξεχωριστό, παραβλέποντας, ότι πριν λίγες μέρες διαπράχθηκε η 15η γυναικοκτονία στην Ελλάδα, για το 2024.

Εξήγησε πως στις γυναικοκτονίες και το κίνητρο και η περίσταση καθιστούν ιδιώνυμο το αδίκημα και θα μπορούσαν να αποτρέπουν τη μείωση της ποινής για συγκεκριμένους λόγους. «Είναι κάτι ανάξιο προστασίας η γυναίκα; Είναι η ύπαρξή της ανάξια της πολιτικής παρέμβασης της κυβέρνησης;» «Γιατί αυτή η στάση της κυβέρνησης απέναντι στις γυναίκες θύματα; Γιατί αυτή η πεισματική άρνηση να γίνουν αυτά τα οποία έχουν υιοθετηθεί, ακόμη από την διακήρυξη της Βιέννης κατά της γυναικοκτονίας, στις 26 Νοεμβρίου του 2012;»

Υπενθύμισε, πως οι Επίκαιρες Ερωτήσεις που έχει καταθέσει στον Πρωθυπουργό για τις γυναικοκτονίες, έχουν φτάσει τις 33 κι εκείνος δεν έχει έρθει να απαντήσει ούτε σε μία. «Υπάρχει τεράστια ευθύνη της Κυβέρνησης γιατί το μήνυμά σας είναι ότι δεν τρέχει και τίποτα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.