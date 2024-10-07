Τη διεξαγωγή ντιμπέιτ με τον Νίκο Ανδρουλάκη ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας μετά τα αποτελέσματα του α΄γύρου των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Δούκας με μια ανάρτησή του στο Χ, ζήτησε έπειτα από επικοινωνία που είχε με την ΕΡΤ τη διεξαγωγή ντιμπέιτ.

«Μόλις επικοινώνησα με την ΕΡΤ και ζήτησα τη διεξαγωγή ντιμπέιτ. Είναι σημαντικό να κάνουμε έναν ζωντανό και παραγωγικό διάλογο για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και της χώρας» αναφέρει χαρακτηριστικά

Σημειώνεται ότι πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε στον α' γύρο ο νυν αρχηγός του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης με διαφορά οκτώ μονάδων από τον δεύτερο, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων κατάφερε και έκοψε δεύτερος το νήμα.

Η πρόταση αυτή έρχεται ενόψει του β’ γύρου των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ, που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή οι οποίες και αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον του κόμματος.

Η πρωτιά του Νίκου Ανδρουλάκη δεν αμφισβητήθηκε ούτε στιγμή κατά τη χθεσινή βραδιά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνοντας σχεδόν το σύνολο των δημοσκοπήσεων βγήκε πρώτος με ποσοστό που άγγιξε το 30%. Στην Αττική ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στην τέταρτη θέση πίσω από τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό ήταν το γεγονός που λίγο έλειψε να φέρει την ανατροπή χθες το βράδυ με το «σκορ» να έχει σκαμπανεβάσματα, καθώς στις 23.30 η διαφορά ήταν στις 473 ψήφους. Δέκα λεπτά αργότερα η ενσωμάτωση μεγαλύτερων τμημάτων στο λεκανοπέδιο αύξησε τη διαφορά στις 923 ψήφους.

Η «μάχη των επτά ημερών» για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα ξεκίνησε από χθες, καθώς και οι δυο κοιτούν τον τρόπο που θα προσεγγίσουν τις περίπου 137.000 ψήφους που συγκέντρωσαν οι τέσσερις που δεν πήραν το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Η διαφορά των δυο ανέρχεται στις 24.000 ψήφους με τον νυν πρόεδρο να φαίνεται να κερδίζει «πόντους» από το γεγονός πως αποφάσισε νωρίς την προσφυγή στις κάλπες. Από τις δηλώσεις που έγιναν αργά χθες το βράδυ κανείς δεν εμφανίστηκε να τάσσεται υπέρ του ενός ή του άλλου, μιλώντας ενωτικά.

«Οι πολίτες δεν χρειάζονται να τους κατευθύνουν, η μάχη είναι ακόμη ανοιχτή», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

Η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε: «πιστεύω βαθιά ότι την επόμενη ημέρα θα είμαστε ενωμένοι και θα εργαστούμε όλοι μαζί για το μεγάλο ΠΑΣΟΚ».

Χωρίς να δίνει κάποια γραμμή ο Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε πως «οι πολίτες ελεύθερα και ανεπηρέαστα θα αποφασίσουν ποιος θα ηγηθεί της παράταξης», ενώ η Νάντια Γιαννακοπούλου τόνισε πως «θα δώσουμε τον αγώνα για την ενδυνάμωση και την ανανέωση του ΠΑΣΟΚ».

