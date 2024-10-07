Έκκληση για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και κατάπαυση του πυρός κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τον έναν χρόνο από τη φριχτή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου του 2923.

«Ένα χρόνο μετά τα φρικτά τρομοκρατικά χτυπήματα της 7ης Οκτωβρίου, δεν ξεχνάμε. Ο λαός του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε επίσης την έκκληση μας για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

One year after the horrific terrorist attacks of October 7th, we do not forget. The people of Israel have the right to live with security. We also repeat our call for the immediate release of all hostages. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2024

«Κοιτάζοντας το μέλλον, η περιοχή πρέπει να έχει μια ευκαιρία για ειρήνη και ασφάλεια για όλους, ξεκινώντας με κατάπαυση του πυρός» καταλήγει.

Στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου,1.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και συνολικά 251 απήχθησαν ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Έναν χρόνο μετά, 97 συνεχίσουν να κρατούνται σε καθεστώς αιχμαλωσίας, εκ των οποίων 33 είναι νεκροί, σύμφωνα με δήλωση του στρατού.

