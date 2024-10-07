Το πώς αποτιμά η κυβέρνηση της ΝΔ το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε το πρωί της Δευτέρας η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Βούλτεψη ανέφερε πως ο αριθμός των ανθρώπων που ψήφισαν χθες είναι αναντίστοιχος των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί, καθώς και του αριθμού των υποψηφίων. «Όταν έχεις 6 υποψηφίους κι έρχεσαι περίπου στα ίδια, είναι αναντίστοιχα τα πράγματα. Πιστεύω όλο αυτό το αφήγημα του "comeback", ότι το ΠΑΣΟΚ ξανάρχεται, ότι "εμείς θα νικήσουμε τον Μητσοτάκη" είναι άτοπο και δεν δίνει προοπτική διακυβέρνησης στη χώρα. Δηλαδή λένε άλλος πόλος και δεν υπάρχει άλλος πόλος, ούτε φυσικά εκμεταλλεύτηκαν τη διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ», όπως σημείωσε.

«Με στενοχώρησε πάρα πολύ η απουσία των Καραμανλή-Σαμαρά, έπρεπε να έρθουν»

Στη συνέχεια, ερωτηθείσα για τις ηχηρές απουσίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά από τα γενέθλια της ΝΔ στη Ρηγίλλης, η υφυπουργός δήλωσε:

«Την Παρασκευή γιορτάζαμε τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας συγχρόνως με την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας από τη Νέα Δημοκρατία, άρα το γεγονός ήταν πολύ σημαντικό. Δεν ήταν πάρτι του Μητσοτάκη, αλλά της παράταξης. Εμένα με στενοχώρησε πάρα πολύ η απουσία των δυο αρχηγών και πρώην πρωθυπουργών, το ίδιο, γιατί εμείς έχουμε μια σύνδεση με αυτό το κτίριο από τον πρώτο έως τον τελευταίο. Στον ελεύθερο κόσμο που ζούμε ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, αλλά και κρίνεται».

Παράλληλα, απάντησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτράκης είναι «κερδισμένος από όλο αυτό», αφού τους προσκάλεσε προσωπικά κάνοντας το καθήκον του, ενώ προσέθεσε πως έπρεπε να έρθουν. «Δεν έχω καταλάβει πρώτον ποιο είναι το μεγάλο θέμα και δεύτερον ποια είναι η εναλλακτική. Η Γαλλία που θα κάνει ψήφο εμπιστοσύνης γιατί δεν έχει πλειοψηφία; Η Γερμανία που έρχεται πρώτο το AfD; Η Αυστρία ή η Βουλγαρία που κάνει έβδομες εκλογές;»

