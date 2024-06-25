Κάλπες για νέα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις 3 και 10 Νοεμβρίου προτείνει ο Χάρης Δούκας με κείμενο - παρέμβασή του που απεστάλη στον Γραμματέα της ΚΠΕ και τον Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή 30 Ιουνίου.

Όπως τονίζουν πηγές προσκείμενες στον κ. Δούκα, πρόκειται για ενωτική πρόταση, με στόχο η ΚΠΕ να καταλήξει σε έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας ζητά η ψηφοφορία να διεξαχθεί με τις διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες που έγιναν στις εκλογές του 2017 και του 2021.

«Ελπίζω ότι θα σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και της ευθύνης μας απέναντι στους πολίτες και την χώρα» επισημαίνει.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο:



«Αγαπητοί Σύντροφοι,



Την Κυριακή στις 30/06/2024 έχουμε την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Στόχος όλων μας είναι να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε την επανεκκίνηση που χρειαζόμαστε, ώστε να γίνει το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής η μεγάλη δύναμη που θα οδηγήσει στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.



Αυτό προϋποθέτει δημιουργική συζήτηση, χωρίς εντάσεις και πολώσεις.



Ευνόητο είναι πως οι εργασίες της Κ.Π.Ε πρέπει να διεξαχθούν με απόλυτη διαφάνεια και δημοκρατία, χωρίς αποκλεισμούς.



Η γόνιμη συζήτηση που ευελπιστώ πως θα γίνει, χρειάζεται να καταλήξει σε έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματά μας.



Συγκεκριμένα προτείνω:



1. Nα γιορτάσουμε ενωτικά τα 50 χρόνια της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτέμβρη.

2. Να διεξαχθεί Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, στις αρχές Οκτώβρη, για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις και τους κεντρικούς πολιτικούς άξονες του Κινήματός μας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κινήματός μας και των κοινωνικών φορέων, όπως προβλέπει το καταστατικό.

3. Στη συνέχεια να οδηγηθούμε συντεταγμένα στην ψηφοφορία για την ανάδειξη από τα μέλη και τους φίλους μας, της νέας ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.



Προτείνω η ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 3 και 10 Νοεμβρίου, με τις διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες που έγιναν στις εκλογές του 2017 και του 2021.



Θεωρώ ότι ο οδικός χάρτης εξασφαλίζει:



Πρώτον: Τη δυνατότητα πολιτικής συζήτησης για την αναγκαία επανεκκίνηση και ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ-Κίνηματος Αλλαγής.

Δεύτερον: Τον προσδιορισμό των εκλογών ανάδειξης ηγεσίας, σε χρόνο που δεν επιτρέπει μακροχρόνιες διαδικασίες που οδηγούν σε εσωστρέφεια .



Ελπίζω ότι θα σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και της ευθύνης μας απέναντι στους πολίτες και την χώρα».

«Η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος σε όλα τα επίπεδα»

«Η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος σε όλα τα επίπεδα», δήλωναν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην πρόταση του Χάρη Δούκα για εκλογή ηγεσίας στις 3 και 10 Νοεμβρίου.

«Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα συνεδριάσει ως γνωστόν την Κυριακή 30 Ιουνίου για να αποφασίσει τον οδικό χάρτη. Ως εκ τούτου, θα αναμέναμε από τον κ. Δούκα να έρθει στη συνεδρίαση του οργάνου του οποίου είναι μέλος και να εκθέσει τις απόψεις του, και όχι να τις κοινοποιεί στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μέσω του email τρίτου προσώπου» τονίζεται.

«Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι ο δήμαρχος Αθηναίων αγνοεί ότι στις 10 Νοεμβρίου 2024, ημερομηνία που προτείνει για τη διενέργεια του β' γύρου των εσωκομματικών εκλογών, θα διεξαχθεί ο μαραθώνιος δρόμος» σημείωναν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

