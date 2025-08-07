Τα εν εξελίξει μεγάλα έργα που υλοποιούνται ή θα δρομολογηθούν άμεσα, έχοντας ως στόχο να αλλάξουν άρδην την εικόνα του Λεκανοπέδιο, η αντιπλημμυρική θωράκιση, η μητροπολιτική διαχείριση του κυκλοφοριακού και των απορριμμάτων καθώς και οι δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο περιφερειάρχης Αττικής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Νίκου Χαρδαλιά στην ιστοσελίδα Newsbeast.gr.

«Κάθε μέρα δίνουμε μάχη σε όλες τις γειτονιές» λέει και τονίζει ότι φέτος τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ελέγχει ο ίδιος την πρόοδο των έργων, καθώς σε πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας η Περιφέρεια δουλεύει συντονισμένα με τους 66 Δήμους έχοντας «υιοθετήσει την προσέγγιση ότι απαγορεύεται ο εφησυχασμός» τονίζει χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Αττικής.

Αναφερόμενος στο πρώτο 6μηνο της θητείας του στην Περιφερειακή Διοίκηση ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει ότι τέθηκαν οι βάσεις, αλλάζοντας δομές και νοοτροπίες ώστε να «δημιουργήσαμε τα εργαλεία για να προχωρήσουμε με διαφάνεια και ταχύτητα […] αλλά και να κλείνουμε πληγές που δεν έπαιρναν αναβολή». Σημειώνει ότι η Αυτοδιοίκηση έχει την υποχρέωση να προλαμβάνει τα προβλήματα πριν μετατραπούν σε κρίσεις και ότι «η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζεται σήμερα από τους πολίτες με αυξημένες προσδοκίες».

Μιλώντας για τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό των 280+1 έργων που καταρτίστηκε βάσει καίριων αναγκών με τη συνεργασία των δήμων της Αττικής, τόνισε ότι «τα έργα τρέχουν και σε 3,5 χρόνια η εικόνα στο Λεκανοπέδιο θα είναι εντελώς διαφορετική, όπως ακριβώς έχουμε δεσμευτεί». Αυτά αφορούν σε υποδομές ανθεκτικότητας και περιλαμβάνουν τα πρώτα 54 αντιπλημμυρικά έργα κ.ά., ενώ παράλληλα ξεμπλόκαραν διαδικασίες και έγιναν κρίσιμες παρεμβάσεις όπως ο καθαρισμός του Κηφισού και ρεμάτων συνολικού μήκους 11,5 χλμ. του Νότιου Τομέα.

Η δρομολόγηση του ρέματος Κόρμπι στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, που θα είναι έτοιμο αρχές του 2027, αφού πρωτομελετήθηκε το 2007, με τις διαγωνιστικές διαδικασίες να ξεκινούν το 2017 και στη συνέχεια να διακόπτονται ο συμβασιοποιήσεις λόγω ανεπαρκών μελετών.

Ενδεικτικά ο περιφερειάρχης ανέφερε τα αντιπλημμυρικά σε περιοχές με χρόνιο πρόβλημα, όπως το Καματερό, η Μάνδρα και τα 'Ανω Λιόσια, τα έργα οδοποιίας σε δεκάδες οδικούς άξονες, όπως η επαναχάραξη και βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, τα σχολεία, τα ειδικά κέντρα εκπαίδευσης, τα αθλητικά κέντρα και τις παρεμβάσεις σε αποχετευτικά δίκτυα και υποδομές.

Ειδική μνεία έγινε στο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Περιφέρειας. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς: «Το “ΑΕΝΑΟΝ” είναι η Αττική του μέλλοντος, μια όψη της πόλης μας όπως την ονειρευόμαστε και που τώρα έχουμε μια εκπληκτική, μοναδική ευκαιρία, να την σχεδιάσουμε και να την φτιάξουμε ελεύθερα, από την αρχή. Το Μητροπολιτικό Πάρκο αλλάζει το πρόσωπο του παραλιακού μετώπου και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε πολίτη μετά το 2028».

Υπογράμμισε ότι προχθές, το έργο πέρασε από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή και εντός των επόμενων ωρών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλάμε φυσικά για έναν διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, με τη συμβασιοποίηση έως το τέλος του έτους, και περάτωση στο τέλος του 2028.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη που είχε τόσο ο ίδιος όσο και η όλη προσπάθεια από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, όπως και για την παραχώρηση για 40 χρόνια από την ΕΤΑΔ έκτασης 153.207,51 τ.μ. προς ανάπλαση και αξιοποίηση. Η έκταση αυτή περιλαμβάνει τον όμορο χώρο του γηπέδου Tae Kwon Do, την Πλατεία Νερού, παραλιακά τμήματα, τον αιγιαλό, το θαλάσσιο μέτωπο, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κ.ά. που θα αναπλαστούν και θα παραδοθούν στους πολίτες με νέες χρήσεις όπως το εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο κ.ά.

Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε αναφορά στον ποδηλατόδρομο μήκους 17,5 χιλιομέτρων, ο οποίος θα ενώνει το Φάληρο με τη Βούλα και θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο στο «Αέναον» και το «The Ellinikon».

Σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 12 αντιπλημμυρικά σε όλη την Αττική και «ως το τέλος του έτους θα έχουμε δημοπρατήσει τουλάχιστον άλλα 20».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει στρατηγική για πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών, υπενθύμισε την ευαισθησία αλλά και την εμπειρία του στο ζήτημα παράλληλα με τη βεβαιότητα ότι «θα συμβούν αργά ή γρήγορα, νομοτελειακά πλέον, λόγω της κλιματικής κρίσης». Κατέγραψε ως μόνο αποτελεσματικό τρόπο «μια ευρύτερη συστράτευση δυνάμεων, με διεθνείς συνέργειες, και την ίδρυση ενός νέου κοινού πανευρωπαϊκού «Ταμείου Ανάκαμψης» με έμφαση στην ανθεκτικότητα, το οποίο θα χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποδομές και μεθόδους προφύλαξης των ανθρώπων - κατεξοχήν των μεγάλων αστικών κέντρων».

Για την επίλυση του κυκλοφοριακού και τη διαχείριση των απορριμμάτων δήλωσε ότι «η Περιφέρεια Αττικής είναι καθ' όλα έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού για μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή της πρωτεύουσας», αναφερόμενος στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μητροπόλεων όπως π.χ. το Παρίσι ή το Λονδίνο κ.α., σε συνδυασμό με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εξορθολογισμό της ροής των οχημάτων κ.λπ.

Ο ίδιος μητροπολιτικός σχεδιασμός, πρόσθεσε, θα πρέπει να υπάρξει και στην αξιοποίηση των τόνων αποβλήτων που παράγονται «είτε με την παραγωγή ενέργειας από την καύση και αεριοποίηση των οικιακών απορριμμάτων, ενός επιτυχημένου στην πράξη μοντέλου που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είτε με την ανάκτηση υλικών μέσω της ανακύκλωσης».

Σχετικά με τον διαχειριστικό έλεγχο που διεξάγεται στην Περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε πως ήταν μια δέσμευση που έγινε πράξη, με την ομόφωνη στήριξη και των υπόλοιπων παρατάξεων. «Η διαφάνεια είναι η ύψιστη υποχρέωσή μας έναντι των πολιτών. Τα πορίσματα, βρίσκονται στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, και είναι ο μόνος αρμόδιος να τα διερευνήσει για τυχόν ενδείξεις κακοδιαχείρισης και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση ούτε να τον προκαταλάβω αλλά ούτε και να τον υποκαταστήσω».

Για τη Δυτική Αττική η οποία, όπως είπε, υστερεί σε ορισμένους δείκτες έναντι της λοιπής Περιφέρειας, «στόχος είναι να ευνοηθεί εν μέρει σε υποδομές απαραίτητες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά -έργο που περιμένουμε την δημοπράτηση του εντός του έτους αλλά και επιμέρους έργα σε κάθε γειτονιά».

Σε ερώτηση για την ανάδειξή του ως α' αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών και τον αντίκτυπο που έχει αυτή η θέση για την Αττική, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε την ανάγκη ενδυνάμωσης της φωνής της Αττικής στο χάρτη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ως πρώτο βήμα ανέφερε «τη δημιουργία ενός Δικτύου Πρωτευουσών Περιφερειών της Μεσογείου, που επιδιώκουμε με συντεταγμένες κινήσεις. Ένα δίκτυο που μπορεί να αναδείξει πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ιδίως εκείνης των πρωτευουσών, ως ρυμουλκού της προόδου και της ευημερίας για τις χώρες μας».

Τέλος, όσον αφορά το όραμά του για την Αττική το 2030 ο κ. Χαρδαλιάς απάντησε πως ονειρεύεται μια Αττική «ασφαλή, βιώσιμη, πράσινη, λειτουργική, ψηφιοποιημένη και σύγχρονη. Φιλική προς τους κατοίκους και ανοιχτή στους επισκέπτες της. Με μια λέξη, ανθρώπινη». Ο κ. Χαρδαλιάς αναγνωρίζοντας ότι «οι στόχοι μας είναι πιο ψηλά από ποτέ», διαβεβαιώνει: «Έχουμε όμως ξεκινήσει, αυτή τη φορά όπως πρέπει. Και ανεβάζουμε διαρκώς ταχύτητα, για να φτάσουμε εκεί όπου αξίζει: στην Αττική, στον καθέναν και την καθεμία από όλους μας που έχουμε την τύχη να ζούμε σε αυτό τον, συχνά δύσκολο, αλλά υπέροχο και μοναδικό τόπο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

