Τουρκία: Εμπόδισε σκάφος να κάνει έρευνες για λογαριασμό της Κύπρου

Νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία εμπόδισε σκάφος να διεξάγει έρευνες για λογαριασμό της Κύπρου. «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει κανένα έργο που παραβιάζει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο ή παρακάμπτει τον απαιτούμενο συντονισμό με τη χώρα», διεμήνυσαν την Πέμπτη πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σύμφωνα με την Καθημερινή.

Οι πηγές απαντούσαν σε ερώτηση σχετικά με την έκδοση Navtex για εργασίες πόντισης καλωδίων στην Ανατολική Μεσόγειο για το ερευνητικό σκάφος MV Fugro Gauss, που πλέει υπό σημαία Γιβραλτάρ.

«Η δέσμευσή μας στα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα, όπως ενημερώσαμε τον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, στην Ανατολική Μεσόγειο, αποδεικνύεται συνεχώς τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο», ανέφεραν οι πηγές.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων/αγωγών ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ένα παράκτιο κράτος. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση, αποτρέποντας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, και δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες ή έργα (όπως το Εργο Διασύνδεσης Great Connector) που αγνοούν τη χώρα μας» πρόσθεσαν οι πηγές.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, διαπιστώθηκε ότι η NAVWARN που δημοσιεύθηκε στις 5 Αυγούστου, για γεωφυσική έρευνα από το MV Fugro Gauss, παραβίασε την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, ανέφεραν.

Μετά τις εξελίξεις, εκδόθηκαν οι απαραίτητες προειδοποιήσεις και εκδόθηκε αντι-Navtex, ενώ αεροπορικές και ναυτικές μονάδες αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

«Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά. Σε περίπτωση που επιχειρήσουν να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα επιτόπου», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

