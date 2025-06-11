Χαρδαλιάς από τον Ωρωπό: Αναβαθμίζουμε πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Σκάλας

Την πλήρη ανάπλαση του λιμανιού και ολόκληρου του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Ατττικής, ύψους 9.288.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την επίσκεψη του στον δήμο όπου περιόδευσε στα υπό εξέλιξη έργα, ενώ με τον δήμαρχο, Γιώργο Γιασημάκη, δρομολόγησαν νέα.

«Για το λιμάνι του Ωρωπού ξεκινά μια νέα εποχή. Ένα πάγιο αίτημα που είχαν οι κάτοικοι επί δεκαετίες εισέρχεται σε φάση υλοποίησης», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς και ενημέρωσε ότι το έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ιδίων πόρων της Περιφέρειας ενώ εκκινούν ή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και άλλα σημαντικά έργα στoν δήμο.

Συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Ωρωπού, ο περιφερειάρχης περιόδευσε στο παραλιακό μέτωπο, συνομίλησε με κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, ενώ στο δημαρχείο παρακολούθησε βιντεοσκοπικά τον σχεδιασμό με την τελική μορφή της παραλίας.

Ο κ. Γιασημάκης, αναφερόμενος στην αναβάθμιση που θα προσδώσει στον δήμο η ανάπλαση της παραλίας, ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη τονίζοντας: «Σε τούτη την "«παραμεθόρια" περιοχή της Αττικής, όπως την αποκαλώ, είναι η πρώτη φορά που θα γίνει ένα τόσο σημαντικό έργο».

Στη συνέχεια μετέβησαν στον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου κατασκευάζεται ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός, προϋπολογισμού 1.788.000 ευρώ, από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η κατασκευή του σταθμού, σε οικόπεδο 2.442,55 τμ, με δυναμικότητα 30 παιδιών (24 νηπίων και 6 βρεφών), θα ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες.

Σχετικά με το αίτημα του δήμου για τη δημιουργία ενός ακόμη βρεφονηπιακού σταθμού στον Αυλώνα, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε ενήμερος επισημαίνοντας: «Θα προβούμε σε όλες τις ενέργειες, βάσει του οικονομικού σχεδιασμού της μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αττικής, ώστε να δρομολογηθεί η ανέγερση και αυτού του βρεφονηπιακού σταθμού».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι διαρκώς αξιολογούνται οι προτάσεις που κατατίθενται, εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας κάθε έργου και «ανάλογα, προχωρούμε στην υλοποίηση. Ταυτόχρονα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, για να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική και ενεργειακή βιωσιμότητα των υποδομών τόσο του Δήμου Ωρωπού όσο και των υπόλοιπων 65 δήμων του λεκανοπεδίου».

