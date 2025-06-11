Ερώτηση Αυτιά στην Κομισιόν για τους κατεστραμμένους ναούς της Σάμου

Τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκατάσταση των ναών της Σάμου που επλήγησαν από τον σεισμό, άνω των 7 Ρίχτερ, ο οποίος χτύπησε το νησί στις 30 Οκτωβρίου του 2020, ζητά με ερώτησή του στην Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

Πέντε χρόνια μετά, σημειώνει στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής, οι πιστοί εκκλησιάζονται σε αίθουσες που έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό, καθώς οι ζημιές στις εκκλησίες δεν έχουν αποκατασταθεί.

Η ερώτηση του ευρωβουλευτή έχει ως εξής:

«Ο σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ στο νησί της Σάμου στην Ελλάδα που έγινε στις 30 Οκτωβρίου του 2020 έχει δημιουργήσει τεράστιες πληγές σε όλο το νησί. Ιδιαίτερα επλήγησαν και οι εκκλησίες του νησιού. Συνολικά 98 ναοί σχεδόν έχουν καταστραφεί και αρκετοί άλλοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Έχουν παρέλθει 5 έτη και οι ναοί δεν έχουν αποκατασταθεί. Οι πιστοί εκκλησιάζονται σε αίθουσες που έχουν διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό καθώς και σε μικρά εξωκλήσια. Να σημειωθεί ότι οι μελέτες αποκατάστασης είναι έτοιμες, σύμφωνα με την Μητρόπολη Σάμου.

Με βάσει αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε οι ναοί να αποκατασταθούν;

2. Μπορεί μέσω τεχνογνωσίας να συνδράμει στην επίλυση του προβλήματος;».



