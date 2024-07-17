Για «μεγάλο ενδιαφέρον από πανεπιστήμια του εξωτερικού» να έρθουν στην Ελλάδα, έκανε λόγο ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, νωρίτερα σήμερα.

Ο υπουργός μίλησε για τη στρατηγική διεθνοποίησης που ακολουθεί το υπουργείο τα τελευταία χρόνια, η οποία θα αποφέρει καρπούς σύντομα και όπως είπε, «μέσα στην ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα γίνουν οι ανακοινώσεις».

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Πιερρακάκη, υπάρχει ενδιαφέρον και στο κομμάτι ίδρυσης παραρτημάτων μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού, που θα στοχεύουν στο να προσελκύσουν φοιτητές από την Ελλάδα αλλά και παραρτημάτων που θα στοχεύουν στη φιλοξενία φοιτητών του εξωτερικού για την εξειδίκευση των σπουδών τους σε τομείς που η Ελλάδα έχει προστιθέμενη αξία, όπως για παράδειγμα η αρχαιολογία.

Το δεύτερο κομμάτι της διεθνοποίησης αφορά τα ελληνικά ΑΕΙ, τα οποία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν κληθεί να αναπτύξουν κοινά μεταπτυχιακά με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Διάφορα ονόματα έχουν «πέσει» στο τραπέζι «κλειστών» συζητήσεων και περισσότερα αναμένεται να ειπωθούν κατά την Σύνοδο Πρυτάνεων που άρχισε σήμερα στην Πάτρα και στην οποία θα παραστεί ο κ. Πιερρακάκης, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή.

«Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός και επανέλαβε ότι στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

