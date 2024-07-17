Με σκωπτικό τρόπο αναφέρεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια στην ενέργεια.

Στην ανάρτηση του που έχει τίτλο «Τα "λεφτόδεντρα" του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει: «Πριν μερικούς μήνες παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η ΝΔ μάς λοιδορούσε μιλώντας για λεφτόδεντρα. Τότε τους απαντούσαμε. Θα φορολογήσουμε με αναδρομική ισχύ τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και τραπεζών. Τώρα μετά από μήνες αισχροκέρδειας με υπογραφή Μητσοτάκη, αποφάσισαν να φορολογήσουν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας μόνο για το προηγούμενο έτος».

Ακολούθως ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό για την επιχορήγηση της αεροπορικής εταιρείας sky express, σημειώνοντας: «Αλλά ούτε σε αυτό δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό ο κ. Μητσοτάκης. Φέρνει χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης της αεροπορικής εταιρείας sky express ύψους 8.482.180 ευρώ για την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου του 2020! Δηλαδή φέρνει τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας πακέτο με την ενίσχυση μιας ιδιωτικής εταιρείας! Pass για…ισχυρούς! SKYPass».

Κλείνοντας ρωτά: «Ως πότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδοτεί την αισχροκέρδεια και θα ενισχύει μια χούφτα οικονομικά ισχυρούς;».

