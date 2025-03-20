Φαραντούρης: Σφοδρή επίθεση στην Κομισιόν για την Τουρκία

Την πολιτική της Κομισιόν για προσέγγιση με την Τουρκία επέκρινε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του δήμαρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.



Μιλώντας την Τετάρτη στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας παρουσία της Επιτρόπου Χένα Βίρκουνεν ο κ. Φαραντούρης σημείωσε ότι η προφυλάκιση του δήμαρχου Κωνσταντινούπολης αποδεικνύει την έλλειψης δημοκρατίας στην Τουρκία.



«Θέλουμε ασφαλή και αυτοδύναμη Ευρώπη και επιστρατεύουμε την Τουρκία για την ασφάλεια και άμυνα της Ευρώπης; Μιλάμε για θωράκιση δημοκρατίας και εκλογικών διαδικασιών από τρίτες χώρες και προσκαλούμε στις διασκέψεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια την Τουρκία;» διερωτήθηκε ο ευρωβουλευτής.



Πρόκειται, υπενθύμισε, για μια χώρα με προφανή αντιδημοκρατική, επιθετική, αναθεωρητική και αυταρχική συμπεριφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φαραντούρης ζήτησε εδώ και τώρα αποκλεισμό της Τουρκίας από κάθε πτυχή της αρχιτεκτονικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

