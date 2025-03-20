Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες: Κρατήσαμε ζωντανή τη διαδικασία των συζητήσεων για την επανένωση της Κύπρου - Χαιρετίζω την κατάθεση της Λευκής Βίβλου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών τόνισε: «Η Σύνοδος Κορυφής που ξεκινάει σε λίγο έχει στην ημερήσια διάταξη της μια σειρά από εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα για την ευρωπαϊκή μας ένωση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω χαιρετίζοντας το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι θα παραβρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης της Γενεύης. Η Κύπρος και η Ελλάδα αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή τη διαδικασία των συζητήσεων για την επανένωση του νησιού στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.»

Ολόκληρη η δήλωση Μητσοτάκη κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Σύνοδος Κορυφής, που ξεκινάει σε λίγο, έχει στην ημερήσια διάταξή της μια σειρά από εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω χαιρετίζοντας το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι θα παραβρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης της Γενεύης.

Η Κύπρος και η Ελλάδα αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή τη διαδικασία των συζητήσεων για την επανένωση του νησιού, στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας του.

Και θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας επέλεξε να διορίσει προσωπικό απεσταλμένο, έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να κρατηθεί ζωντανή, να συνεχιστεί με συγκεκριμένα παραδοτέα ενόψει της επόμενης συνάντησης, η οποία θα γίνει το καλοκαίρι.

Θέλω, επίσης, να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την ευρωπαϊκή άμυνα. Να χαιρετίσω την κατάθεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Λευκής Βίβλου, η οποία συμπεριλαμβάνει πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες θα γίνουν πια πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρομαι, ιδιαίτερα, στη δυνατότητα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην άμυνα, αλλά και τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, το οποίο θα προωθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικά θα περιορίζει τις δαπάνες αυτές σε χώρες οι οποίες είτε συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε έχουν συνάψει συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ένωση.

Είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και μία πάγια θέση της Ελλάδος η οποία σήμερα δικαιώνεται.

Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα ζητήματα της μετανάστευσης, όπου και πάλι θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο προτεινόμενος κανονισμός επιστροφών συντάσσεται με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα όχι μόνο στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη γρήγορη διαδικασία επιστροφής όσων δεν έχουν λάβει άσυλο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη από τα οποία προέρχονται.

Εξ ου και αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, θα έλεγα, τον νέο κατάλογο των ασφαλών χωρών προέλευσης, έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση.

Και η σαφής οδηγία που έχω δώσει στην καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης ακριβώς κινείται στη λογική ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα μας παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο, δεν τυγχάνει δηλαδή διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφεται στη χώρα από την οποία ήρθε. Και είναι πολύ σημαντικό πια να έχουμε και ευρωπαϊκά κανονιστικά εργαλεία, τα οποία θα μας διευκολύνουν να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρωθυπουργέ, ποια είναι η γνώμη σας για τη Λευκή Βίβλο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι ικανοποιημένος με το περιεχόμενο της Λευκής Βίβλου. Υποστηρίζω εδώ και αρκετό καιρό την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη μέλη ώστε να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα και βλέπω ότι αυτό περιλαμβάνεται στη Λευκή Βίβλο. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα εγκριθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών μας.

Χαίρομαι επίσης για το αρχικό πεδίο εφαρμογής του ταμείου SAFE. Ωστόσο, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε πιο σοβαρά εάν αυτές οι επιλογές χρηματοδότησης θα περιλαμβάνουν μόνο δάνεια, όπως συμβαίνει σήμερα, ή αν είμαστε επίσης πρόθυμοι να κινηθούμε σε μια πιο φιλόδοξη κατεύθυνση, προς την παροχή επιχορηγήσεων στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουν για να διασφαλίσουμε ότι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνά μας θα φτάσει στο σημείο που φιλοδοξούμε.

Δημοσιογράφος: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταρχάς, χαίρομαι για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα έχουν πλέον μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εντός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας, για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα. Έχουμε υποστηρίξει αυτή τη θέση και προσδοκούμε την οριστικοποίησή της πολύ σύντομα. Έχουμε ορίζοντα τετραετίας για να αυξήσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε πολύ αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να επενδύσουμε στην άμυνα. Επομένως, αυτό είναι πολύ θετικό.

Τώρα, όσον αφορά στο ταμείο SAFE, ήμουν πάντα υπέρ της αρχής του «αγοράζω ευρωπαϊκά», αλλά πρέπει επίσης να επισημάνω ότι ίσως πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι απλώς ένα ζήτημα δανείων, όπως συμβαίνει σήμερα. Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να συζητήσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο ενός μηχανισμού κοινού δανεισμού που θα προσφέρει επίσης επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για αμυντικές επενδύσεις, στη λογική του ταμείου SAFE, όπως έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μας προέτρεπα να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι, αν και πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα.

Δημοσιογράφος: Πώς προσπαθείτε, λοιπόν, να πείσετε τους συναδέλφους σας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ

Το πρόγραμμα της Συνόδου

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησαν στις 10.30 π.μ. ώρα Ελλάδας και στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η ανταλλαγή απόψεων των ηγετών της ΕΕ, ενώ θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στις 13.30 ώρα Ελλάδας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, θα πραγματοποιήσουν κοινή είσοδο στο φόρουμ, θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας και ανταλλαγή απόψεων με τους ηγέτες.

Στη συνέχεια, περίπου στις 16.30 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος εργασίας της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ και η Σύνοδος εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και το Δείπνο εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής θα δοθεί συνέντευξη Τύπου.

Αν και η Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει δύο ημέρες, 20 και 21 Μαρτίου, πηγές από αξιωματούχους που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο οι εργασίες να ολοκληρωθούν αργά το βράδυ της 20ης Μαρτίου και να μην υπάρξει δεύτερη ημέρα εργασιών.

Πηγή: skai.gr

