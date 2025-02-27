Την ερχόμενη Τρίτη 4 Μαρτίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τα Τέμπη και μια ημέρα μετά θα διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που έχουν ζητήσει το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ (κατά χρονολογική σειρά υποβολής του αιτήματος). Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων, συμφωνήθηκε το πλαίσιο των δύο συζητήσεων (κύκλοι ομιλητών και χρόνοι ομιλίας).

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μετά το πέρας της ψηφοφορίας για την επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, προσανατολίζεται να προτείνει η επιτροπή να έχει 27 μέλη, 14 βουλευτές της συμπολίτευσης και 13 βουλευτές των άλλων κομμάτων περιλαμβανομένου, στους δεκατρείς, και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Επίσης, η επιτροπή να έχει, σε πρώτη φάση, δίμηνη προθεσμία, για το πέρας των εργασιών της.

Η συζήτηση για τη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης θα αρχίσει στις εννέα το πρωί της προσεχούς Τρίτης. Η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, θα αρχίσει στις δέκα το πρωί της προσεχούς Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της Διάσκεψης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, αν υπάρχει εξέλιξη σε σχέση με το αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού για συνάντηση τους και ενημέρωση για την πορεία των δικογραφιών.

«Γνωρίζετε την απάντηση που μου έστειλε η κ. Καρυστιανού, χθες αργά. Καταρχήν, η απάντηση που μου έστειλε, περιλαμβάνεται και σε επιστολή της, όπως και σε επιστολή -σχεδόν αντιγραφή- που μου είχε στείλει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήταν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τα ξέρετε, έχουν κυκλοφορήσει, δεν χρειάζεται να σας το πω», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής και προσέθεσε: «Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, εδώ είχα έρθει και σας έδειξα όλα τα χαρτιά με τις δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή, σας έδειξα τα χαρτιά των εισαγγελέων, αλλά τι να της απαντήσω; Είναι γνωστά συνεπώς. Στο δεύτερο σκέλος που ζητούσε να της φωτοτυπήσω τις δικογραφίες και να της τις διανείμω, έχω απαντήσει στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στην προηγούμενη Διάσκεψη αναλυτικότατα. Δικηγόρος της είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας τη φωνάξει να την ενημερώσει. Δεν είναι δουλειά δική μου να κάνω αυτή την ενημέρωση. Ούτε είναι δουλειά της Βουλής, να αντιδικεί με οποιονδήποτε πολίτη. Παρά ταύτα, σε ό,τι αφορά το εάν επιθυμεί να με δει κατά μόνας, η πρότασή μου για το Σάββατο και την Κυριακή, εξακολουθεί και ισχύει».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου «γιατί θα πρέπει η συνάντηση με την κυρία Καρυστιανού να είναι κατά μόνας. Γιατί δεν θα μπορούσε να συναντήσει τον πρόεδρο της Βουλής με τη δικηγόρο της; Τι θα πείραζε αυτό;», ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε: «Η Βουλή δεν αντιδικεί με πολίτες».

«Ούτε εκείνη δηλώνει ότι αντιδικεί», ανέφερε δημοσιογράφος.

«Δεν έχω κανέναν λόγο να συζητήσω, ενώπιον δικηγόρου, με κανέναν πολίτη. Διαφορετικά οποιοσδήποτε πολίτης θα ήθελε να με δει, θα έφερνε και τον δικηγόρο του», απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής.

«Απαντήσατε ότι η συνάντηση θα πρέπει να είναι προσωπική. Δεν παύετε να είστε πρόεδρος της Βουλής και εκείνη πρόεδρος ενός Συλλόγου. Γιατί προσωπική συνάντηση; Ποιο θα ήταν το πρόβλημα να προσέλθει με τη δικηγόρο της;», επέμεινε δημοσιογράφος.

«Κατ΄αρχήν, δεν ζήτησε να με δει ως πρόεδρος Συλλόγου. Εζήτησε ως Καρυστιανού. Δεύτερον, επαναλαμβάνω, ότι από τη στιγμή που η Βουλή δεν αντιδικεί με κανέναν πολίτη, ο πρόεδρος της Βουλής δέχεται όποιον πολίτη νομίζει ότι έχει κάτι να του πει, μόνο του. Διαφορετικά, δέκα εκατομμύρια Έλληνες ό,τι πρόβλημα είχαν, θα ζήταγαν να δουν τον εκάστοτε πρόεδρο της Βουλής, με τον δικηγόρο τους», απάντησε ο κ. Κακλαμάνης.

«Δεν έχουμε αντιδικία, ίσα- ίσα και ας έφερνε και τα άλλα μέλη του Συλλόγου. Και ας έφερνε και τα άλλα μέλη που εκπροσωπεί, τους άλλους πέντε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά μάλλον δεν θα μου κάνει την τιμή να με επισκεφθεί», ανέφερε επίσης.

«Είναι όμως κύριε πρόεδρε, μια πολίτης σαν τους υπόλοιπους δέκα εκατομμύρια πολίτες;», ρώτησε δημοσιογράφος.

«Για μένα όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Τα προβλήματά τους δεν είναι ίσα. Οι πολίτες είναι ίσοι», απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής.

