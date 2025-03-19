Της Δέσποινας Βλεπάκη

Χρειάστηκε μια κλειστή σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της προανακριτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, δικηγόροι του κινήματος και βουλευτές για να αποφασίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη γραμμή του, μετά την αιφνιδιαστική επιστολή του Χρήστου Τριαντόπουλου με την οποία ζητά να παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο. Το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ ξεδίπλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Blue SKY.

“Θα πάτε στον φυσικό δικαστή μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής κ Τριαντόπουλε όπως λέει το Σύνταγμα” τόνισε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τόνιζαν ότι το Σύνταγμα δεν είναι κατά το δοκούν. “Στον φυσικό του δικαστή θα πάει όπως ορίζει το Σύνταγμα και όχι όπως βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, που δεν έβρισκε πρόθυμους βουλευτές να συμμετάσχουν στις εργασίες της επιτροπής και φοβάται την έρευνα της προανακριτικής επιτροπής αλλά και το ποιοι θα κληθούν για μάρτυρες μετά την αποκάλυψη της επίμαχης αλληλογραφίας του κ. Τριαντόπουλου –που κατά τα άλλα «παρατηρούσε»- με τον κεντρικό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου» προσέθεταν οι ίδιες κομματικές πηγές απορρίπτοντας ως φαιδρό πολιτικό ελιγμό τη «γενναιότητα» Τριαντόπουλου να βρεθεί ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου.

“Αν αποφύγουν την προανακριτική, αποφεύγει η ΝΔ και τα νέα στοιχεία. Το mail που μάθαμε ότι ο δήθεν παρατηρητης καθοδηγεί το Μαξίμου είναι νέο στοιχείο” υπογράμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως μάλιστα εξηγούσαν στελέχη της πράσινης παράταξης «ο κ. Τριαντοπουλος θα πάει στον φυσικό του δικαστή, αφού πρώτα γίνουν όσα λέει το Σύνταγμα. Δεν θα επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τριαντοπουλος πότε θα εφαρμοστεί το Σύνταγμα και πότε όχι» επικρίνοντας τη ΝΔ.

Νίκης της θεσμικής πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ- Καρφιά και σε ΣΥΡΙΖΑ

Στη Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν ότι το γεγονός ότι ο κ. Τριαντόπουλος θα παραπεμφθεί ενώπιον του φυσικού του δικαστή είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, καθώς η κυβέρνηση δεν θα βρισκόταν ποτέ στη δυσάρεστη θέση να βάλει στο κάδρο της έρευνας τον υφυπουργό της και ο ΣΥΡΙΖΑ αμέλησε να πάρει τη σχετική πρωτοβουλία. Θύμιζαν μάλιστα πως η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε την πλειοψηφία της στη Βουλή για να καλύψει τον Κώστα Καραμανλή.

Τι λένε για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σκωπτικά υποδέχτηκαν στην πράσινη παράταξη και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί θεσμικών πρωτοβουλιών στη συνταγματική αναθεώρηση για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη. «Έρχεται δεύτερος και καταϊδρωμένος. Το έχει θέσει στον δημόσιο διάλογο πρώτο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αμφισβητούσε μέχρι χθες ότι χρειαζόταν κάτι τέτοιο και πως όσοι μετέφεραν στον δημόσιο λόγο τους την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών «υπονομέυουν» τους θεσμούς. Τώρα είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει μετά την άνευ προηγουμένου επιχείρηση συγκάλυψης που προκάλεσε τη δυσφορία των πολιτών» σχολίαζε κομματικό στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.

Τι συζητήθηκε στο Πολιτικό κέντρο

Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση των μελών του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, απο το οποίο απουσίαζε ο Παύλος Γερουλάνος καθώς βρίσκεται σε κομματική αποστολή στο Αγρίνιο, ο Χάρης Δούκας έμεινε περίπου μια ώρα και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε πριν την λήξη της συζήτησης. Το θέμα που συζητήθηκε εκτενώς είναι η καμπάνια που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ υπό τον Λευτέρη Καρχιμάκη για τη στεγαστική κρίση. Στο τραπέζι τέθηκαν τα εθνικά θέματα και η άμυνα της χώρας με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά από τα στελέχη εισηγήσεις για την ομιλία του που θα πραγματοποιήσει στην Βουλή κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Απριλίου. Αναπτύχθηκε και η στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα απέναντι στη ΝΔ που δεν είναι άλλη από τη μετωπική σύγκρουση σε όλα όσα επιχειρεί να αποδομήσει η κυβερνητική παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να ζήτησε από τα στελέχη να βάλουν πλάτη σε όλα τα θέματα και όχι μόνο στην.. υψηλή πολιτική, ενώ εξέφρασε και τον προβληματισμό του για την διαρροή της πρότασης δυσπιστίας πριν την τελική διαμόρφωση του κειμένου. Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρθηκε και στο κυβερνητικό αφήγημα περί ΠΑΣΟΚ ουράς της Ζωής Κωνσταντοπούλου το οποίο αποδόμησε παρουσιάζοντας τα γεγονότα που οδήγησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κατάθεση μομφής. Μοιραία η συζήτηση πήγε και στις δημοσκοπήσεις με την παραίνεση να είναι να συνεχιστεί η σκληρή προγραμματική δουλειά με στόχο τις κάλπες καθώς το ΠΑΣΟΚ όπως αναφέρθηκε δεν κάνει πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε και η εξωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ με την επαφή με τον κόσμο της βάσης πόρτα πόρτα ή “grassroots”.

Πηγή: skai.gr

