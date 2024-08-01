Του Γιάννη Ανυφαντή

Στις 10 αύριο το πρωί, τελευταία ημέρα πριν τη διακοπή λειτουργίας της Βουλής για το καλοκαίρι, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να συζητήσει και αποφανθεί επί των αιτημάτων της αντιπολίτευσης να κληθεί στην επιτροπή η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη και να διαβιβαστεί το πόρισμα που συμπεραίνει ότι δεν υπήρξε καμία σχέση του κακόβουλου λογισμικού Predator με κρατικές υπηρεσίες και λειτουργούς, κρίνοντας νόμιμες τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε παράνομο και άκυρο το αίτημα της αντιπολίτευσης να εξεταστεί από τα μέλη της επιτροπής η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη δικαστική της κρίση, τονίζοντας πως «υπάρχει δυνατότητα κλήσης εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, όχι για να απολογηθεί ή να δώσει εξηγήσεις για μια δικαστική απόφαση. Προβλέπεται να έρθει για ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης, διαδικαστικά».

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με τον Κανονισμό της Βουλής, ακόμα και αν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/5 των μελών της, η κλήση δικαστικού λειτουργού μπορεί να γίνει μόνο για θέματα λειτουργικά της δικαιοσύνης ή διαφάνειας και όχι για την δικαστική του κρίση, συνιστώντας παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης.

Η συνεδρίαση αύριο εκτιμάται πως θα είναι εκρηκτική, χωρίς την παρουσία εισαγγελικών λειτουργών αλλά και κάποιου κυβερνητικού στελέχους καθώς πρόκειται για μια κοινοβουλευτική διαδικασία σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.