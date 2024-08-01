Τον Απόστολο Τζιτζικώστα προτείνει η Ελλάδα για επίτροπο

Τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα θα προτείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του επιτρόπου, ανέφερε στη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον κ. Τζιτζικώστα σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών: «Η Ελλάδα θα προτείνει για τη θέση του Επιτρόπου στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο πρωθυπουργός έχει ενημερώσει ήδη σχετικά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι ένα πρόσωπο με εμπειρία σε θεσμικούς ρόλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, όπου το 2020 εξελέγη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ταυτόχρονα, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας άνθρωπος που έχει εκλεγεί τρεις φορές με ποσοστά άνω του 50%.

Η επιλογή του κ. Τζιτζικώστα είναι μία επιλογή με πολιτικά χαρακτηριστικά, η οποία αναδεικνύει τη σημασία της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας περιοχή με στρατηγική θέση, διασυνδεσιμότητα και γεωπολιτική σημασία τόσο για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και ως βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου».

