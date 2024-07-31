Τηλεφωνικές παρακολουθήσεις: Πως δέχτηκε την απόφαση Αρείου Πάγου η Κυβέρνηση

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ικανοποιημένη και δικαιωμένη για την στάση και την απόσταση που τήρησε η κυβέρνηση στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, παραπέμποντας από την πρώτη στιγμή που προέκυψε στην κρίση της δικαιοσύνης και τις αποφάσεις της, δηλώνουν κυβερνητικές πηγές, μετά τη χθεσινή αρχειοθέτηση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου της πιθανής εμπλοκής της ΕΥΠ ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή λειτουργών στις παράνομες παρακολουθήσεις με το κακόβουλο λογισμικό predator.

“Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αναμένουμε τις αποφάσεις τις Δικαιοσύνης, κάτι που αποτελεί πάγια θέση της Κυβέρνησης” σχολίαζαν οι ίδιες πηγές προσθέτοντας πως “η Δικαιοσύνη μίλησε και παρουσίασε το ενδελεχές και εμπεριστατωμένο αποτέλεσμα της έρευνάς της.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως το πολυσέλιδο πόρισμα του Αρείου Πάγου ρίχνει τους τίτλους τέλους απολύτως τεκμηριωμένα και απαντά στις βαρύτατες κατηγορίες και συκοφαντίες της αντιπολίτευσης περί απόπειρας “συγκάλυψης κυβερνητικών ευθυνών” και ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων ΕΥΠ - predator, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών την Ηρώδου Αττικού κι τον ίδιο τον πρωθυπουργό. “Η μυθολογία που εξύφαινε η αντιπολίτευση και η ανεπιφύλακτη επιλογή της να καταδικάσει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, την οδήγησε σε απόλυτο αδιέξοδο” σχολίαζαν κυβερνητικοί παράγοντες ανταποδίδοντας τα πυρά προς εκείνους που ήθελαν όπως λένε τη Δικαιοσύνη προς εξυπηρέτηση των πολιτικών τους στοχεύσεων.

Εξίσου αυστηρά στέκεται το Μέγαρο και έναντι των νέων αντιδράσεων από τα έδρανα εξ αριστερών της υπογραμμίζοντας την επιμονή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις καταγγελίες περί “σκανδάλου” και “παρακράτους” οι οποίες, όπως αναφέρουν, εκθέτουν όσους επιμένουν σε αυτές, και αποτυπώνοντας την “αλά καρτ” εμπιστοσύνη που φαίνεται να έχουν στην Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της καθώς μοναδικό τους κριτήριο είναι το κομματικό τους συμφέρον.

Από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, τους κατηγόρησε ότι η Δικαιοσύνη η οποία θα εμπιστεύονταν οι ίδιοι, είναι η Δικαιοσύνη η οποία εκδίδει διατάξεις, αποφάσεις και βουλεύματα σύμφωνα με τα θέλω τους. "Αν δεν σας αρέσουν αυτά τα οποία αποφασίζει η Δικαιοσύνη, τότε δεν την εμπιστεύεστε και βρίσκεται σε θεσμική κρίση, αν όμως αποφασίζει έτσι όπως σας αρέσει, τότε λάμπει η αλήθεια και έχει δικαστικούς λειτουργούς.

Μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα σε λαϊκή δικαιοσύνη και να σας φέρνουμε τις υποθέσεις στα γραφεία σας και να τις βγάζετε εσείς. Ευτυχώς αυτό δεν υπάρχει" είπε ο κ. Βορίδης.

Ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις αιχμές του Στέφανου Κασσελάκη περί αντικειμενικότητας της απόφασης του Αρείου Πάγου, μίλησε για υποκρισία και θράσος από πλευράς του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως “Σήμερα στην Ελλάδα δεν λειτουργούν "παραϋπουργεία Δικαιοσύνης" στο Μαξίμου, όπως επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με όσα κυνικά είχε παραδεχθεί ο πρώην Υπουργός Σταύρος Κοντονής. Οι δικαστές αποφασίζουν όπως εκείνοι κρίνουν, με βάση τον ανεξάρτητο ρόλο τους”.

Η αμφισβήτηση και οι αιχμές από πλευράς της αντιπολίτευσης του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, προσκρούει και στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού, στην οποία έκανε ειδική αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τονίζοντας πως “σε πείσμα όσων εξαπέλυαν μύδρους κατά της κυβέρνησης για τα θέματα κράτους δικαίου.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθε και δικαίωσε απόλυτα την πολιτική της κυβέρνησης. Η Ελλάδα είναι μια από τις εννέα χώρες που παρουσίασε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τα ζητήματα του κράτους δικαίου” παρατήρησε ο πρωθυπουργός.

Πάντως, και κατά το σκέλος της υπόθεσης που ακόμα εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη, κυβερνητικές πηγές επαναλάμβαναν την πάγια θέση της κυβέρνησης περί εμπιστοσύνης στις ανεξάρτητες δικαστικές αρχές, προσθέτοντας πως αναμένουν με ενδιαφέρον τις απόψεις όλων όσοι είχαν σπεύσει να καταδικάσουν υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες πριν την κρίση της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.