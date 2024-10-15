Του Γιάννη Ανυφαντή

Το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και της λειτουργίας της αγοράς απασχόλησαν σε μεγάλο βαθμό την σημερινή κλειστή ενημέρωση που παρείχε στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο του κύκλου των συναντήσεων που πραγματοποιούν οι διοικήσεις των υπουργείων με την πλειοψηφία.

«Η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το κόστος ζωής των πολιτών είναι προτεραιότητα για όλη την Κυβέρνηση», επισήμανε ο Υπουργός από το περιστύλιο, προσερχόμενος στη Βουλή, προσθέτοντας πως πρόκειται για μία «ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κυρίως γύρω από κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου».

Η συνεδρίαση πάντως δεν ήταν ανέφελη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκαν γκρίνιες από τον Γιώργο Βλάχο για το πλαφόν κέρδους συνοδευτικά με σαρωτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της αγοράς. Ο κ. Θεοδωρικάκος φέρεται να ζήτησε από τον κ. Βλάχο να οργανώσουν συνάντηση στο υπουργείο για ανταλλαγή προτάσεων. «Τα έχω πει στον πρωθυπουργό. Εμείς θα τα πούμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο», φέρεται να του απάντησε ο βουλευτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κριτική υπήρξε και από τον κ. Υψηλάντη για τις υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ζητώντας την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε την επανασύσταση του υπουργείου εμπορίου, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι σωστό σε καιρό τόσο μεγάλης πίεσης το θέμα των τιμών να βρίσκεται σε υπουργική υπερδομή με παράλληλα καθήκοντα. «Θα πρέπει να δούμε πως θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο καλάθι 100 βασικών ειδών για τον πολίτη και κάθε μήνα να δημοσιοποιούμε κατάταξη των φθηνότερων σούπερ μάρκετ. Να μάθει ο καταναλωτής ποιος τον στηρίζει», φέρεται να τόνισε ο βουλευτής.

Κριτική για την ακρίβεια φέρεται να άσκησαν και οι Γιάννης Παππάς και Θανάσης Καββαδάς.

Μετά το τέλος της ενημέρωσης σε δηλώσεις του έξω από το περιστύλιο ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι ήταν μια «εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση με μεγάλη συμμετοχή και πολλές σκέψεις. Βασικό θέμα η παρουσίαση των θέσεων για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας για το πως θα γίνουνε πιο ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί. Με ικανοποιεί η συζήτηση σήμερα. Επιδοκιμάζεται η πολιτική που ακολουθούμε, όλο το πλέγμα των πολιτικών συζητήθηκε. Δίνουμε μάχες για να τιθασεύσουν με τις τιμές.

Σχετικά με την ακρίβεια και την κριτική που άσκησε ο κ. Βλάχος για την ακρίβεια, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε: «Υπήρξε πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση με ιδέες και απόψεις που μου ήταν γνωστές γιατί είχαμε συζητήσει με συναδέλφους! Θετική και θεμιτή η κριτική και οι απόψεις συναδέλφων».

Ερωτηθείς αν ο κ. Βλάχος θα πάει στο γραφείο του απάντησε: «Α δε ξέρω. Ήταν 80 βουλευτές εδώ, έρχονται όλοι στο γραφείο μου».



Πηγή: skai.gr

