Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε την έρευνα και την καινοτομία

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετείχε σήμερα στην 163η συνεδρίαση της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών

Φορέων στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία και την ουσιαστική διασύνδεση με την πραγματική οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισε, οι σχετικές επενδύσεις μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της χώρας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

O κ. Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε τον πρώτο στη χώρα ολοκληρωμένο πιλοτικό σταθμό παραγωγής, αποθήκευσης, συμπίεσης και χρήσης πράσινου υδρογόνου για

τη φόρτιση ελαφρών οχημάτων. Περιηγήθηκε, επίσης, στις πρότυπες εγκαταστάσεις της βιοτεχνολογικής εταιρίας Solmeyea, η οποία πρόσφατα κατάφερε να γίνει δεκτή στο EIC (European Innovation Council) Accelerator program.

Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι δίπλα σε σπουδαίους επιστήμονες και ερευνητές που κοσμούν τα τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα της πατρίδας μας. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα κρίσιμα καθήκοντα του ΥπουργούΑνάπτυξης πριν από τέσσερις μήνες, μίλησα για την αναγκαιότητα υλοποίησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα μας με σκοπό την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Με ανασυγκρότηση της ελληνικής βιομηχανίας, με ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με επένδυση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και φυσικά στην έρευνα και την καινοτομία και την ουσιαστική της διασύνδεση με την αγορά.

Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ασφάλεια της χώρας μας, η ανθεκτικότητά της απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις σε ένα ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και η κοινωνική συνοχή που είναι απαραίτητη για να πάει η πατρίδα μας μπροστά.

Όπως ανέφερε πρόσφατα και ο πρώην διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, η Ευρώπη έχει ανάγκη από 800 δισ. ευρώ επενδύσεις ετησίως. Άμεσα. Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στις 21 Οκτωβρίου θα παρουσιάσουμε στους παραγωγικούς φορείς της χώρας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την αντίληψή μας και το σχέδιο μας, καθώς και τα μέτρα και τις πολιτικές που πιστεύουμε πως μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο.

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία χιλιάδων νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ώστε κανένας πολίτης να μην αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον μακριά από την Ελλάδα, όπως συνέβαινε στα δύσκολα χρόνια της υπερδεκαετούς κρίσης.

Θέλουμε όλα τα νέα παιδιά, οι επιστήμονές μας, τα λαμπρά μυαλά της χώρας μας και το άρτιο επιστημονικό μας προσωπικό να μείνουν και να υλοποιήσουν εδώ το σχέδιο και το όραμά τους.

Να μείνουν στον τόπο τους, να δημιουργήσουν την οικογένειά τους, να προσφέρουμε και μια ουσιαστική λύση στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού.

Ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους μας και το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα γιατί αφορά τα παιδιά μας, το μέλλον μας, την ιδια μας την ύπαρξη ως έθνος.

Επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης και μετατρέπουμε το brain drain σε brain gain.

Τι κάνουμε λοιπόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την έρευνα και την καινοτομία:

Στην παρέμβαση Ι του “Ερευνώ - Καινοτομώ” υποβλήθηκαν 427 προτάσεις από 565 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 237,3 εκατ. ευρώ.

Στην παρέμβαση ΙΙ με θέμα «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» συνολικά υπέβαλαν συμμετοχή 2.402 διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ υποβλήθηκαν 1.938 προτάσεις με Δημόσια Δαπάνη 2.502.363.242,25 ευρώ και Προϋπολογισμό 2.834.002.309,57 ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας εποπτεύει έντεκα ερευνητικούς φορείς, εκ των οποίων οι εννέα είναι ερευνητικά κέντρα και οι δύο ερευνητικά ινστιτούτα, με το προσωπικό για το 2024 να φτάνει τους 1.900 εργαζόμενους. Έχει ακόμα υπό την εποπτεία της τρεις τεχνολογικούς φορείς, όπως επίσης το Elevate Greece και το ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.

Μέχρι στιγμής - μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης - έχουν δοθεί 114 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων, αλλά και για την ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι επενδύσεις αυτές δεν είναι απλοί αριθμοί και στατιστικές. Είναι το θεμέλιο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των συμπολιτών μας, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Η έρευνα και η καινοτομία έχουν μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία, καθώς μέσα από τη σύνδεση με την πραγματική οικονομία μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της χώρας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Αποτελούν κεντρικό πυλώνα και για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα, μπορούν να διαφοροποιηθούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αυτό τις καθιστά πιο ανθεκτικές και επιτυχημένες στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Προωθούν την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων τομέων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αυτές οι βιομηχανίες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ και να προσφέρουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων, το Κράτος μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα και να μειώσει τη γραφειοκρατία, καθιστώντας την οικονομία πιο λειτουργική».

