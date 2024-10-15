Βίντεο του Μητσοτάκη στο Tik Tok - «Όλη η αλήθεια για τα φιλοδωρήματα»

Την απόφαση της κυβέρνησης να είναι το φιλοδώρημα, που καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, αφορολόγητο έως τα 300 ευρώ ανά εργαζόμενο επισημαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησης του στο ΤικΤοκ.

Επίσης, χαρακτήρισε παντελώς ανακριβή τη φημολογία ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να φορολογήσει το φιλοδώρημα και διευκρινίζει πως μέχρι τη σήμερον φορολογείται το φιλοδώρημα που καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πηγή: skai.gr

