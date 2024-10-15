Λογαριασμός
Βίντεο του Μητσοτάκη στο Tik Tok - «Όλη η αλήθεια για τα φιλοδωρήματα»

Ο πρωθυπουργός διευκρινίζει πως μέχρι τη σήμερον φορολογείται το φιλοδώρημα που καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

Κυριάκος Μητσοτάκης

Την απόφαση της κυβέρνησης να είναι το φιλοδώρημα, που καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, αφορολόγητο έως τα 300 ευρώ ανά εργαζόμενο επισημαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησης του στο ΤικΤοκ.

Επίσης, χαρακτήρισε παντελώς ανακριβή τη φημολογία ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να φορολογήσει το φιλοδώρημα και διευκρινίζει πως μέχρι τη σήμερον φορολογείται το φιλοδώρημα που καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Ολη η αλήθεια για τα φιλοδωρήματα!

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Tik Tok φιλοδωρήματα
