Θεοδωρικάκος: Την άλλη εβδομάδα θα γίνει η παρουσίαση της στρατηγικής, των προτεραιοτήτων και των πολιτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης

Την άλλη εβδομάδα θα γίνει η παρουσίαση της στρατηγικής, των προτεραιοτήτων και των πολιτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ακολουθεί η δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, προσερχόμενος στη συνάντηση με την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας:

«Η επικοινωνία και η συνεχής αλληλοενημέρωση με τους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι συνεχής για όλα τα θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ζήτησα όμως να γίνει ξεχωριστά αυτή η συνάντηση, καθώς την επόμενη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη στρατηγική, τις προτεραιότητες και τις πολιτικές του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας.

Έτσι σήμερα έχουμε αυτήν την ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κυρίως γύρω από αυτό το θέμα και γύρω από κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας.

Η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το κόστος ζωής των πολιτών είναι προτεραιότητα για όλη την Κυβέρνηση.

Το δικό μας Υπουργείο ασχολείται ιδιαιτέρως με τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης. Αυτήν τη στιγμή μάλιστα υπάρχει εκτεταμένος έλεγχος σε 26 μεγάλες επιχειρήσεις και σε περισσότερους 2.500 κωδικούς για να ελεγχθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας».

