Βουλή: «Πυρά» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη - «Είστε επικίνδυνοι, είστε αδίστακτοι»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε στη Βουλή ο προεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας τους τόνους στο πολιτικό σκηνικό.

Πιο αναλυτικά οι παρεμβάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή:

«Συκοφαντούμε τον Πρωθυπουργό, πρέπει να απολογούμαστε για το κράτος δικαίου», ποιοι; Δικαιώθηκα, κ. Μαρινάκη, από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το γνωρίζετε; Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δικαίωσε βγάζοντας αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα για τις υποκλοπές. Κι εσείς, που θέλετε να κάνετε την Ελλάδα, Ουγκάντα της Ευρώπης, δεν εφαρμόζετε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ξέρετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει ανάλογο παράδειγμα;

Μας είπατε ότι εσείς θα πάτε τον κ. «Φραπέ» στον εισαγγελέα. Μα καλά, θέλετε να γυρίσετε κάποια ταινία σήμερα, για να ευθυμήσουμε; Κάποια κωμωδία; Με αυτά που έχει πει, είναι τυχερός που πάει και στον εισαγγελέα. Με αυτά που έχουν καταγραφεί ότι είπε και από αυτά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πού έπρεπε να πάει; Πείτε μας εσείς που είστε δικηγόρος. Στον παπά να εξομολογηθεί; Πού έπρεπε να πάει;

Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο, καθημερινό. Γιατί δεκάδες media είναι έτοιμα να αναπαράγουν τις αθλιότητες της Νέας Δημοκρατίας; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα σήμερα στην Δημοκρατία. Τι έχει συμβεί στη χώρα μας; Παίρνετε τους φόρους του Ελληνικού λαού, τις απευθείας αναθέσεις, τα μεγάλα δημόσια έργα και τα κάνετε πεδίο διαπραγμάτευσης με media. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πως αποδεικνύεται; Ποιοι πλήρωναν το πάρτι της "Ομάδας Αλήθειας" που πήγατε κιόλας να πιείτε ποτάκι, κ. Μαρινάκη; Ποιοι ολιγάρχες, ποιες κατασκευαστικές πλήρωναν το πάρτι της "Ομάδας Αλήθειας";

Ο ελληνικός λαός από την τσέπη του τα πληρώνει όλα αυτά, για να οργανώνετε επιθέσεις εναντίον μας. Και χαμογελάτε για τις θέσεις που έχουμε στην ενημέρωσή μας. Έχετε καταβαραθρώσει τις αξίες, την ενημέρωση και την ποιότητα δημοκρατίας.

Είστε επικίνδυνοι, είστε αδίστακτοι.

Εδώ υπάρχουν βουλευτές, -και ο κ. Καζαμίας και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-, που ήταν εχθές παρόντες στη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής και νομίζω μπορούν να διαψεύσουν ή να επιβεβαιώσουν εάν υπήρχε σωματική επίθεση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον μάρτυρα.

Στα πρακτικά λοιπόν, επειδή είστε προσωποποιημένη «Ομάδα Αλήθειας»: Λέει ο κ. Λαζαρίδης: «Σας ενόχλησα, κύριε;» και απαντάει ο κ. Τζεδάκης: «Με ενοχλήσατε, ήρθατε μπροστά μου και μου λέγατε “παίρνετε επιδοτήσεις”». Και λέει ο κ. Λαζαρίδης: «Δεν παίρνετε;».

Η σωματική επίθεση δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός. Είστε και δικηγόρος. Είναι και ο προπηλακισμός. Εάν νομίζετε ότι θα επιτρέψουμε τους προπηλακισμούς και θα σας πούμε και ευχαριστώ που δεν κάνετε ξυλοδαρμούς, κάνετε λάθος κ. Μαρινάκη. Τραμπούκοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα πρακτικά, που τα επικαλεστήκατε κιόλας. Όλα α λα καρτ. Ηρεμήστε, όλα α λα καρτ.

Και πάμε τώρα στο έγκλημα τιμής. Είστε και δικηγόρος.

Η βεντέτα είναι επιστημονικά, -και για εσάς το λέω κ. Καραμέρο που υιοθετήσατε πάρα πολύ εύκολα την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας-, έγκλημα τιμής και αντεκδίκησης. Και αυτό που είπα, -και το ίδιο είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης διότι είχε τις ίδιες πληροφορίες που είχα και εγώ μετά τη σύσκεψη που οργανώσαμε στην Κρήτη-, είναι ότι αυτό που συνέβη εκεί δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι δύο ομάδες που συγκρούστηκαν και πολύ σωστά μίλησε ο κ. Χρυσοχοΐδης λέγοντας το ίδιο που είπα και εγώ. Γιατί λοιπόν το χρησιμοποιήσατε; Δεν είναι η πρώτη φορά.

Τα δίνω αυτά ως παραδείγματα για να καταλάβουμε κάτι απλό˙ δηλητηριάζετε συνεχώς τον ελληνικό λαό με ψεύδη, με ανακρίβειες, με χυδαιότητες.

Γι’ αυτό το επαναλαμβάνω˙ πρέπει να φύγετε, είστε επικίνδυνοι, διαιρείτε και διχάζετε τον ελληνικό λαό. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες, υπηρέτες ενός σκοτεινού κλειστού συστήματος που εσείς βαφτίσατε «επιτελικό κράτος».

Πρέπει να φύγετε και θα αγωνιστούμε και πρέπει να αγωνιστεί όλη η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση για το στόχο της διαφάνειας, της αλήθειας και της ποιότητας της δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.