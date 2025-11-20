«Οι σημερινές συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής ανέδειξαν μια σταθερή αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης. Εκεί όπου επί εβδομάδες επιχειρούσε να χτίσει εντυπώσεις γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, τελικά βρίσκεται η ίδια να ανασκευάζει όσα κατήγγειλε, καθώς η πραγματικότητα δεν στηρίζει τα σενάρια που προέβαλε» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση Ξυλούρη. Η άρνησή του να καταθέσει οδήγησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αποχωρήσεις που προφανώς εξυπηρετούν περισσότερο τα δελτία των 8, ενώ η πλειοψηφία πρότεινε να ακολουθηθεί η μόνη απολύτως θεσμική διαδικασία: η παραπομπή στον εισαγγελέα, αρμόδιο για να κρίνει εάν συντρέχει απείθεια».

Προσθέτουν δε ότι «η ίδια τακτική επαναλήφθηκε με τον μάρτυρα Ανδρέα Στρατάκη. Πρόκειται για άνθρωπο με μακρά κομματική πορεία στο ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος κατέθεσε ευθέως («ψηφίζαμε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου»). Για μήνες, η αντιπολίτευση τον είχε αναδείξει σε κεντρική φιγούρα υποτιθέμενων ”εγκληματικών δικτύων”, υιοθετώντας χαρακτηρισμούς τηλεοπτικών πάνελ. Όμως στην επιτροπή, αναγκάστηκαν να αποστασιοποιηθούν».

«Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι ”δεν είναι κατηγορούμενος για κάτι”. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ”δεν τον έχει κατηγορήσει ποτέ”. Το ΚΚΕ επισήμανε ότι δεν υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο. Η Νέα Αριστερά παραδέχθηκε ότι ”στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά στο όνομά του»”» παρατηρούν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Η Νέα Δημοκρατία δεν υιοθέτησε ποτέ τον κ. Στρατάκη ούτε έλαβε θέση υπέρ οποιουδήποτε μάρτυρα. Αντιθέτως, επισημαίνει ότι η αντιπολίτευση, η οποία τον παρουσίαζε μέχρι χθες ως υποτιθέμενο ”κεντρικό πρόσωπο»” βρίσκεται σήμερα να αποδομεί μόνη της το αφήγημά της. Η αντιπολίτευση είναι εκείνη που επιλέγει διαδοχικά την οδό των εντυπώσεων: πρώτα με προσχηματικές αποχωρήσεις λόγω Ξυλούρη, και τώρα με την αναίρεση όσων η ίδια υποστήριζε για τον Στρατάκη, έναν άνθρωπο με ξεκάθαρο πολιτικό παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ, κατά δήλωση του ίδιου».

«Η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει το έργο της με θεσμικό τρόπο και όχι με όρους τηλεοπτικών πάνελ. Όσο η αντιπολίτευση επιλέγει να λειτουργεί στη βάση εντυπώσεων και όχι δεδομένων, τόσο τα γεγονότα θα την διαψεύδουν» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

