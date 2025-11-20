ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό 2026: Η κορύφωση μιας άδικης και αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής

Ο προϋπολογισμός του 2026, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, αποτελεί την κορύφωση μιας άδικης και αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής, που διευρύνει τις ανισότητες, επιβαρύνει τους πολίτες με υπέρμετρους έμμεσους φόρους και χάνει την ευκαιρία να αξιοποιήσει ουσιαστικά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ότι «η κυβέρνηση στηρίζει την προσδοκία της για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό στην πρόβλεψη για διπλάσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, λόγω της ανάγκης ταχείας απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγει τη νέα χρονιά – ενός μοναδικού χρηματοδοτικού εργαλείου που η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να αξιοποιήσει ώστε να μετασχηματίσει το παραγωγικό υπόδειγμα και να ενισχύσει την εγχώρια οικονομία».

«Την ίδια στιγμή, ο “φόρος πληθωρισμού” εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Από τα 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον φορολογικά έσοδα του 2026, τα 1,6 δισ. προέρχονται από τον ΦΠΑ. Συνολικά, την περίοδο 2019–2025, τα γενικά φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 43,8%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ εκτοξεύονται πάνω από 65%. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της αδικίας: ανάπτυξη που δεν επιστρέφει στην κοινωνία, αλλά αποτυπώνεται μόνο στα λογιστικά βιβλία του κράτους» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στον ελληνικό λαό μια διαφορετική προοπτική: ένα πλήρως επεξεργασμένο προοδευτικό σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που στηρίζει την κοινωνική συνοχή, τη μεσαία τάξη και τις πραγματικές ανάγκες της χώρας» καταλήγει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.